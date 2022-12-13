Страны ОПЕК выполнили сделку по сокращению добычи на 174%

Обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ имеют 10 из 13 стран ОПЕК, которые должны были сокращать добычу в ноябре на 1,273 миллиона баррелей в сутки от уровня августа.

Из-за потолка цен на нефть Россия временно может сократить экспорт, но договорится со странами ОПЕК+ не увеличивать добычу, чтобы не потерять свое место на рынке, заявил ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

