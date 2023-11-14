«Алмазы, нефть и гвозди»: ЕС представит 12-й пакет санкций против России

В 12-й пакет санкций Евросоюза против России войдут экспортные ограничения, в том числе в отношении алмазов, а также новые рестрикции против физических лиц. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран объединения.

Он отметил, что новый пакет ограничений также включит в себя действия по укреплению потолка цен на нефть для того, чтобы ограничивать доходы России.

«Надеюсь, что смогу представить мое предложение по этому пакету Совету ЕС совместно с предложением Еврокомиссии о регулировании, необходимом для исполнения санкций», - сказал он.