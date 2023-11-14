«Алмазы, нефть и гвозди»: ЕС представит 12-й пакет санкций против России
ЕС хочет включить в новый пакет ограничений экспорт алмазов, а также новые санкции против физлиц. Между тем Литва предложила запретить экспорт гвоздей в РФ и расписала рекомендации по «разрушению российских промышленных мощностей».
В 12-й пакет санкций Евросоюза против России войдут экспортные ограничения, в том числе в отношении алмазов, а также новые рестрикции против физических лиц. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран объединения.
Он отметил, что новый пакет ограничений также включит в себя действия по укреплению потолка цен на нефть для того, чтобы ограничивать доходы России.
«Надеюсь, что смогу представить мое предложение по этому пакету Совету ЕС совместно с предложением Еврокомиссии о регулировании, необходимом для исполнения санкций», - сказал он.
Боррель отметил, что его предложение проходит последние согласования, поэтому новый санкционный список могут представить уже 15 ноября.
Так, в начале ноября новый пакет антироссийских санкций анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда она также отмечала, что в него войдут новые ограничения на экспорт и импорт, ужесточение потолка цен на нефть. В октябре фон дер Ляйен говорила, что под санкции попадут также алмазы из РФ. При этом на прошлой неделе главы МИД стран G7 (Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония и США) не смогли согласовать ограничения в отношении алмазов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 13 ноября заявил, что Еврокомиссия представит странам Евросоюза на нынешней неделе проект 12-го пакета антироссийских санкций. Однако Сийярто отметил, что считает неоправданным введение новых ограничений «без какого-либо всестороннего анализа последствий первых 11 пакетов».
По словам Сийярто, санкции не достигли той цели, которая была заявлена ЕС, а только нанесли ущерб европейской экономике, потому что «российская экономика не была поставлена на колени, а мир на Украине не приблизился». Кроме того, министр заявил, что Будапешт по-прежнему выступает против ограничений на сотрудничество с Москвой в области ядерной энергетики.
«Венгрия не поддержит какие-либо санкции в отношении атомной промышленности, поскольку это будет означать отказ от безопасности венгерской энергетики», - сказал он.
Между тем многие страны Запада и Балтии не прекращают придумывать новые ограничения против России. В конце октября Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ЕС предложила ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Издание EUobserver со ссылкой на соответствующий документ сообщило, что Вильнюс на десятках страниц подробно расписал рекомендации по «разрушению российских промышленных мощностей».
При этом указывалось, что Литва хочет, чтобы новый пакет антироссийских санкций содержал запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом. Кроме того, россиян захотели лишить гвоздей.
Тем временем в России заявляют, что санкции являются незаконными. Президент РФ Владимир Путин в начале ноября заявлял, что страны «доходят до абсурда», предлагая в том числе запретить ввоз в Россию иголок.
«Ну, чем меньше барахла – тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», - говорил он.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее оценивал общие потери Европейского союза от санкций и сворачивания экономической деятельности приблизительно в 1,5 трлн долларов.
Ряд экспертов и экономистов прогнозирует усиление негативного влияния санкций на российскую экономику. Экс-министр труда, экономист Сергей Калашников заявлял в интервью НСН, что для экономики России 2023 год в этом плане станет решающим.
«Я думаю, что 2023 будет принципиально решающим – или мы выйдем на какое-то устойчивое низкое плато или, к сожалению, продолжится падение.. Что касается санкций, может, они провалились с точки зрения максимального эффекта, которого ждали западные товарищи. Но то, что они негативно влияют на нашу экономику, это безусловно. Пока предпосылок для подъема экономики нет, просто их объективно нет», - говорил Калашников.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза против России не сработали, что доказывает десятый пакет ограничений. Она уточнила, что ЕС ошибся в прогнозах относительно влияния рестрикций на глобальную экономику и энергетическую безопасность, передает «Радиоточка НСН».
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