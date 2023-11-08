Великобритания расширила санкционный список против России

Власти Великобритании объявили о расширении антироссийского санкционного списка, в него добавили ещё 29 позиций, сообщает пресс-служба британского кабмина.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:СпецоперацияСанкцииСанкции Против РоссииВеликобритания

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