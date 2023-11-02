Минфин США ввёл санкции против российских предприятий и банков
Министерство финансов США объявило о расширении антироссийского санкционного списка, сообщает пресс-служба американского ведомства.
В «чёрный» список попали почти 200 юридических лиц. Это в том числе МГТУ имени Н.Э. Баумана, научно-технический центр «Газпром нефти», предприятия «Газпром нефть - Каталитические системы», ФАУ «Роскапстрой», завод «Арктик СПГ-2», корпорация «Аеон», компания АФК «Система» и другие.
Кроме того, санкции были введены против российских банков. Под ограничения попали Почта Банк, ВБРР, «Русский стандарт», Абсолют Банк, ХКФ-банк, Русьрегионбанк и East West United Bank.
Ранее окружной суд Роттердама признал имеющего российское и нидерландское гражданство Дмитрия К. виновным в обходе санкций в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru