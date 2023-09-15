«Аграрная война»: В ЕС выступили против ввоза зерна с Украины, Киев грозит судом

Отмечается, что во время встречи представители Украины обвинили Варшаву в намеренном введении ветеринарного контроля для того, чтобы затянуть время ожидания на пограничных переходах, где продукция простаивает до 12 дней.

«Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, дипломат ЕС отметил, что «эмоции здесь не помогут». Он подчеркнул, что ситуация имеет «экономическое и политическое измерение».

Так, в ЕС 15 сентября должны принять решение о продлении или отмене действовавших временных ограничений на ввоз ряда категорий зерновых с Украины в пять приграничных стран Европейского союза – Венгрию, Болгарию, Польшу, Румынию и Словакию.

Все пять стран по-разному отнеслись к предстоящему решению. Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирил Вытев ранее выступил против возобновления импорта зерна с Украины. Он отмечал, что это вызовет напряжение среди болгарских производителей зерна, а также приведет к масштабным акциям протеста, так как у местных аграриев нет возможности конкурировать с более дешевыми украинскими товарами. При этом на слушаниях в парламенте Вытев заявил, что выполнит любое решение депутатов.

Таким образом, уже 14 сентября парламент Болгарии принял решение разрешить импорт зерна с Украины. Дебаты на эту тему длились порядка трех часов. В итоге за отмену запрета проголосовали 124 депутата, а против – 67, еще восемь депутатов воздержались. По словам премьер-министра страны Николая Денкова, такое решение позволит снизить цены на основные продукты питания и поспособствует снижению инфляции.