«Аграрная война»: В ЕС выступили против ввоза зерна с Украины, Киев грозит судом
Венгрия, Польша, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинской агропродукции. На импорт готова лишь Болгария, на фоне чего Зеленский пригрозил остальным четырем странам судом.
Представители Украины крайне эмоционально вели себя на заседании по экспорту сельхозпродукции, обвинив Польшу в умышленном создании препятствий для транзита украинского зерна. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
«Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны», – приводятся слова высокопоставленного дипломата Евросоюза, который участвовал в заседании Координационной платформы по украинскому экспорту.
Отмечается, что во время встречи представители Украины обвинили Варшаву в намеренном введении ветеринарного контроля для того, чтобы затянуть время ожидания на пограничных переходах, где продукция простаивает до 12 дней.
«Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна», - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, дипломат ЕС отметил, что «эмоции здесь не помогут». Он подчеркнул, что ситуация имеет «экономическое и политическое измерение».
Так, в ЕС 15 сентября должны принять решение о продлении или отмене действовавших временных ограничений на ввоз ряда категорий зерновых с Украины в пять приграничных стран Европейского союза – Венгрию, Болгарию, Польшу, Румынию и Словакию.
Все пять стран по-разному отнеслись к предстоящему решению. Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирил Вытев ранее выступил против возобновления импорта зерна с Украины. Он отмечал, что это вызовет напряжение среди болгарских производителей зерна, а также приведет к масштабным акциям протеста, так как у местных аграриев нет возможности конкурировать с более дешевыми украинскими товарами. При этом на слушаниях в парламенте Вытев заявил, что выполнит любое решение депутатов.
Таким образом, уже 14 сентября парламент Болгарии принял решение разрешить импорт зерна с Украины. Дебаты на эту тему длились порядка трех часов. В итоге за отмену запрета проголосовали 124 депутата, а против – 67, еще восемь депутатов воздержались. По словам премьер-министра страны Николая Денкова, такое решение позволит снизить цены на основные продукты питания и поспособствует снижению инфляции.
Тем временем в Польше к возобновлению импорта украинского зерна не готовы. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 8 сентября предъявил ультиматум Еврокомиссии по этому поводу.
«Я сказал ясно еще в июле после бесед с четырьмя другими странами, которые граничат с Украиной: мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза», — сказал премьер.
Он заявил, что если 15 сентября не будет продлен запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, то «мы сами продлим этот запрет». По словам Моравецкого, для государства ключевым фактором является «интерес польского фермера».
Словакия, Венгрия и Румыния также выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины. Глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь 12 сентября заявил, что запрет должен действовать до конца года.
«Брюссель молчит, но действовать надо. Мы защищаем интересы фермеров!», - написал министр в своих соцсетях.
В свою очередь глава Минсельхоза Румынии Флорин Барбу также заявил, что необходимо поддержать интересы местных фермеров.
Между тем в Украине настроены решительно. Президент страны Владимир Зеленский 7 сентября допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС продолжит действовать.
Он заявил, что Брюссель нарушает свои обещания и условия свободного рынка. Зеленский также призвал европейские институты не «множить разочарования в Европе».
«Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого»,— говорил президент.
Кроме того, Зеленский подчеркивал, что страны, которые поддерживают продление запрета на импорт зерна, «масштабируют разрушения» от конфликта с Россией.
Украинские СМИ на фоне происходящего заявляли, что Киев и Варшава начали «аграрную войну». Отмечалось, что корни «зерна раздора» уходят в весну этого года, когда польские фермеры устроили забастовку.
«Польша и Украина начали «аграрную войну». Эпопея вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода», — говорится в публикации.
Ранее, в апреле, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт украинского зерна. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, напоминает «Радиоточка НСН».
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