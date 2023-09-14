Парламент Болгарии разрешил импорт украинского зерна
Депутаты парламента Болгарии разрешили ввоз в страну зерна с Украины, сообщает ТАСС.
По итогам трёхчасовых дебатов за отмену запрета на импорт украинского зерна проголосовали 124 парламентария, 67 высказались против, ещё восемь воздержались.
В кабмине Болгарии поддержали решение парламента. По словам премьера Николая Денкова, это будет способствовать снижению инфляции и удешевлению основных продуктов питания.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирил Вытев, ранее высказывавшийся против импорта, объявил о готовности выполнить любое решение депутатов, пообещав при этом усилить контроль за качеством и безопасностью всех украинских товаров.
Ранее Евросоюз запретил ввоз некоторых продуктов с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ограничения перестанут действовать 15 сентября.
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