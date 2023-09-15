СМИ: Киев обвинил Польшу в препятствовании транзиту зерна
15 сентября 202304:32
Украинские власти обвинили Польшу в намеренном препятствовании транзиту зерна, сообщает RMF FM.
Это произошло из-за того, что Варшава установила ветконтроль. Как заявил дипломат Евросоюза, Киев считает, будто ветеринарный контроль призван затормозить прохождение продукции на пограничных переходах, время простоя составляет до 12 дней.
Ранее Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за запрета на ввоз украинского зерна, который могут ввести польские власти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru