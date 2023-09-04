Глава МИД ФРГ допустила оговорку в ходе пресс-конференции с румынским коллегой Луминицей Одобеску. Речь зашла о поставке украинского зерна на европейский рынок.

Бербок поблагодарила Румынию за расширение инфраструктуры для европейских коридоров.

«Дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно», - заявила министр.

Как сообщает «Радиоточка НСН», правительство Украины потратит 20 миллиардов гривен (около $547 миллионов) на страхование зерновозов, которые двигаются через временные коридоры в Черном море.

