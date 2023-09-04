Глава МИД ФРГ Бербок случайно назвала украинское зерно кокаиновым
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оговорилась и назвала украинское зерно кокаиновым. Об этом пишет РИА Новости.
Глава МИД ФРГ допустила оговорку в ходе пресс-конференции с румынским коллегой Луминицей Одобеску. Речь зашла о поставке украинского зерна на европейский рынок.
Бербок поблагодарила Румынию за расширение инфраструктуры для европейских коридоров.
«Дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно», - заявила министр.
Как сообщает «Радиоточка НСН», правительство Украины потратит 20 миллиардов гривен (около $547 миллионов) на страхование зерновозов, которые двигаются через временные коридоры в Черном море.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru