Моравецкий заявил, что Польша не откроет границы для украинского зерна

«Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ», — написал Моравецкий в соцсети X.

Ранее Евросоюз запретил ввоз некоторых продуктов с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ограничения перестанут действовать 15 сентября. Моравецкий заявлял, что Варшава готова самостоятельно продлить запрет на ввоз украинского зерна.

