Моравецкий заявил, что Польша не откроет границы для украинского зерна
Польша не позволит «затопить» себя украинским зерном и не откроет границы для ввоза продовольствия. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
«Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ», — написал Моравецкий в соцсети X.
Ранее Евросоюз запретил ввоз некоторых продуктов с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ограничения перестанут действовать 15 сентября. Моравецкий заявлял, что Варшава готова самостоятельно продлить запрет на ввоз украинского зерна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru