Зеленский и Санду обсудили альтернативные маршруты зернового экспорта
22 августа 202318:02
Украинский лидер Владимир Зеленский в своём Telegram-канале рассказал о переговорах с президентом Молдавии Майей Санду.
По его словам, обсуждались развитие партнёрства и альтернативные маршруты зернового экспорта, а также «совместное противодействие российским угрозам».
«Работаем вместе по пути наших стран к вступлению в ЕС», - написал президент Украины.
Ранее Зеленский заявил, что украинские власти «максимально стараются, чтобы страна в этом году была готова к открытию переговоров о членстве в ЕС», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru