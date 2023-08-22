Зеленский и Санду обсудили альтернативные маршруты зернового экспорта

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём Telegram-канале рассказал о переговорах с президентом Молдавии Майей Санду.

Санду обозначила сроки готовности Молдавии к вступлению в ЕС

По его словам, обсуждались развитие партнёрства и альтернативные маршруты зернового экспорта, а также «совместное противодействие российским угрозам».

«Работаем вместе по пути наших стран к вступлению в ЕС», - написал президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти «максимально стараются, чтобы страна в этом году была готова к открытию переговоров о членстве в ЕС», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Владимира Зеленского
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