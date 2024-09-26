«Вывели из тени»: Рост продаж пива в России объяснили маркировкой

Реальный объем продаж популярного слабоалкогольного напитка остался на уровне прошлого года, сказал в эфире НСН Павел Шапкин.

Рост продаж пива обусловлен введение дополнительной маркировки, реальные объемы продаж находятся на уровне прошлого года, сказал НСН глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

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Продажи пива в России по итогам января – июля увеличились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса обусловлен запуском большого количества новых брендов: за семь месяцев в сегменте было представлено порядка 96 новинок. Шапкин отметил, что пиво составляет 80% всей продаваемой алкогольной продукции.

«Рост продаж пива обусловлен тем, что стали лучше считать, то есть пиво подается примерно в таких же объемах, что и год назад, но сейчас ввели маркировку. Значит, 1 сентября прошлого года появился реестр производителей пива. Их сразу на 20% больше оказалось, чем считали раньше. 1 октября ввели маркировку стеклянных и пластиковых бутылок. 15 января ввели маркировку алюминиевых банок. Дальше у нас с 1 июня это все стало учитываться наконец в рознице. Цепочка учета замкнулась. По итогам года, я думаю, что будет рост под 20% объемов, потому что выходит из тени значительный сегмент рынка. Напомню, пиво - это 80% всей продаваемой алкогольной продукции», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, российское пиво занимает 94% всего объема, представленного на полках магазинов.

«На полках наших магазинов 94% всей пивной продукции - отечественная. Сейчас сегмент импортного пива подрос, потому появилось бюджетное пиво. Сети занялись прямыми поставками, то есть они сами стали заключать договоры с зарубежными производителями. Но вот сейчас повысили ввозные пошлины, но не критично, а если введут еще новые, то доля импортного пива будет стремительно падать», - отметил эксперт.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН отметил, что пиво из стран Азии не будет пользоваться спросом у россиян еще долгое время. По его словам, цены на азиатское пиво выше, чем на российское, при этом качество у него хуже, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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