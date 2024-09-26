«Вывели из тени»: Рост продаж пива в России объяснили маркировкой
Реальный объем продаж популярного слабоалкогольного напитка остался на уровне прошлого года, сказал в эфире НСН Павел Шапкин.
Рост продаж пива обусловлен введение дополнительной маркировки, реальные объемы продаж находятся на уровне прошлого года, сказал НСН глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Продажи пива в России по итогам января – июля увеличились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса обусловлен запуском большого количества новых брендов: за семь месяцев в сегменте было представлено порядка 96 новинок. Шапкин отметил, что пиво составляет 80% всей продаваемой алкогольной продукции.
«Рост продаж пива обусловлен тем, что стали лучше считать, то есть пиво подается примерно в таких же объемах, что и год назад, но сейчас ввели маркировку. Значит, 1 сентября прошлого года появился реестр производителей пива. Их сразу на 20% больше оказалось, чем считали раньше. 1 октября ввели маркировку стеклянных и пластиковых бутылок. 15 января ввели маркировку алюминиевых банок. Дальше у нас с 1 июня это все стало учитываться наконец в рознице. Цепочка учета замкнулась. По итогам года, я думаю, что будет рост под 20% объемов, потому что выходит из тени значительный сегмент рынка. Напомню, пиво - это 80% всей продаваемой алкогольной продукции», - сказал собеседник НСН.
По его словам, российское пиво занимает 94% всего объема, представленного на полках магазинов.
«На полках наших магазинов 94% всей пивной продукции - отечественная. Сейчас сегмент импортного пива подрос, потому появилось бюджетное пиво. Сети занялись прямыми поставками, то есть они сами стали заключать договоры с зарубежными производителями. Но вот сейчас повысили ввозные пошлины, но не критично, а если введут еще новые, то доля импортного пива будет стремительно падать», - отметил эксперт.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН отметил, что пиво из стран Азии не будет пользоваться спросом у россиян еще долгое время. По его словам, цены на азиатское пиво выше, чем на российское, при этом качество у него хуже, передает «Радиоточка НСН».
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