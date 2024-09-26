«Вывели из тени»: Рост продаж пива в России объяснили маркировкой

По его словам, российское пиво занимает 94% всего объема, представленного на полках магазинов.

«На полках наших магазинов 94% всей пивной продукции - отечественная. Сейчас сегмент импортного пива подрос, потому появилось бюджетное пиво. Сети занялись прямыми поставками, то есть они сами стали заключать договоры с зарубежными производителями. Но вот сейчас повысили ввозные пошлины, но не критично, а если введут еще новые, то доля импортного пива будет стремительно падать», - отметил эксперт.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН отметил, что пиво из стран Азии не будет пользоваться спросом у россиян еще долгое время. По его словам, цены на азиатское пиво выше, чем на российское, при этом качество у него хуже, передает «Радиоточка НСН».

