СМИ: Старейшая пивоварня Баварии Schlössle-Bier закроется после 334 лет работы
Одна из старейших пивоварен Баварии — Schlössle-Bier — закроется после 334 лет работы, сообщает Bild.
Пивоварня была основана в 1690 году в Ной-Ульме, свыше 130 лет она принадлежала одной семье.
Владелица Криста Цоллер объяснила закрытие нерентабельностью производства и падением продаж пива. По ее словам, для того, чтобы средств хватало на закупки нового оборудования, цены на пиво должны быть вдвое выше текущих. Дополнительные проблемы частным пивоварням Германии создает бюрократия, полагает она.
Ранее компания «Востокбиртрейд», зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре, получила официальное разрешение на импорт пива из Северной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru