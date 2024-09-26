Продажи пива в России за семь месяцев выросли на 8,7%

Продажи пива в России по итогам января – июля увеличились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Согласно данным, рост спроса обусловлен запуском большого количества новых брендов. Отмечается, что за семь месяцев в сегменте было представлено порядка 96 новинок.

Северокорейское пиво для России оказалось китайским

Кроме того, подчеркивается, что пиво остается все еще достаточно недорогим по сравнению с другими алкогольными напитками, что также привлекает потребителей. Сообщается, что средняя стоимость пива составляет порядка 167 рублей за литр.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН отметил, что пиво из стран Азии не будет пользоваться спросом у россиян еще долгое время. По его словам, цены на азиатское пиво выше, чем на российское, при этом качество у него хуже, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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