Продажи пива в России за семь месяцев выросли на 8,7%

Продажи пива в России по итогам января – июля увеличились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Согласно данным, рост спроса обусловлен запуском большого количества новых брендов. Отмечается, что за семь месяцев в сегменте было представлено порядка 96 новинок.