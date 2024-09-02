Качество хуже, цена выше: Азиатское пиво назвали непопулярным в России

Пиво из стран Азии не будет пользоваться спросом у россиян еще долгое время, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН. По его словам, цены на азиатское пиво выше, чем на российское, при этом качество у него хуже.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что российские дистрибьюторы алкогольной продукции в связи с сокращением поставок из недружественных стран продолжают экспериментировать с расширением ассортимента за счет стран Азии. Так, вслед за тайскими и китайскими в России может появиться несколько новых марок пива из Вьетнама. Миронов напомнил, что рестораны сегодня закупают пиво преимущественно у российских поставщиков.