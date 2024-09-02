Качество хуже, цена выше: Азиатское пиво назвали непопулярным в России
Импортные сорта пива продаются, но в небольшом количестве, отметил в эфире НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Пиво из стран Азии не будет пользоваться спросом у россиян еще долгое время, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН. По его словам, цены на азиатское пиво выше, чем на российское, при этом качество у него хуже.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что российские дистрибьюторы алкогольной продукции в связи с сокращением поставок из недружественных стран продолжают экспериментировать с расширением ассортимента за счет стран Азии. Так, вслед за тайскими и китайскими в России может появиться несколько новых марок пива из Вьетнама. Миронов напомнил, что рестораны сегодня закупают пиво преимущественно у российских поставщиков.
«Рестораны не закупают пиво в Европе и недружественных странах. Они закупают пиво у российских поставщиков. А где берет российский поставщик – напрямую с помощью импортозамещения или каким-то обходным вариантом – это ресторан обычно не интересует. Пиво на сегодняшний день есть. Есть прекрасное российское пиво, есть пиво, которое выпускается по лицензии. Есть какое-то пиво, которое приходит путем импортозамещения. Азиатское пиво есть, оно было всегда... Но оно никогда не пользовалось популярностью и еще долго не будет пользоваться. Скажем, оно дешевле, чем пиво из европейских стран, но дороже, чем пиво, которое производится в России», – сказал Миронов.
Он отметил, что российское пиво намного качественней, чем пиво из стран Азии. Миронов добавил, что импортные сорта пива продаются, но в небольшом количестве.
«В России качество лучше. Человек, который пьет пиво, предпочтет, конечно, российское пиво вьетнамскому. За исключением, если это какое-то специализированное заведение, торгующее вьетнамской едой. У нас огромное количество крафтовых пивоварен. Это либо российский завод, либо российская крафтовая пивоварня. Импортные сорта есть, их не так много, они достаточно дорогие. Они тоже продаются, но продаются немного», – добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что производители пива и безалкогольных напитков с началом осени повысят отпускные цены. Стоимость напитков увеличится на 5-10%, передает «Радиоточка НСН».
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