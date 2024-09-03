Росаккредитации разрешила ввозить в РФ пиво из Северной Кореи

Компания «Востокбиртрейд», зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре, получила официальное разрешение на импорт пива из Северной Кореи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку Росаккредитации.

Согласно документам, в Россию разрешено ввозить светлое фильтрованное пиво под брендами XINBALU 1999 и «Станция Харбин». Название последнего указано в декларации на кириллице.

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Производителем пива является компания Heilongjiang Quanrun Beer Co, зарегистрированная в КНДР. Поскольку декларация имеет серийный характер, компания «Востокбиртрейд» сможет ввозить продукцию многократно.

«Востокбиртрейд» была основана в июне 2024 года и специализируется на оптовой торговле пивом. Руководит компанией Павел Саранский, который также является ее владельцем. Кроме того, он владеет 50% акций в пивоваренной компании «Ханс», зарегистрированной в том же Комсомольске-на-Амуре, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Олег Золото
ТЕГИ:ИмпортКНДРСеверная КореяПиво

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