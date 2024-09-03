Росаккредитации разрешила ввозить в РФ пиво из Северной Кореи

Компания «Востокбиртрейд», зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре, получила официальное разрешение на импорт пива из Северной Кореи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку Росаккредитации.

Согласно документам, в Россию разрешено ввозить светлое фильтрованное пиво под брендами XINBALU 1999 и «Станция Харбин». Название последнего указано в декларации на кириллице.