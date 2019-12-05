В Гидрометцентре опровергли лютые морозы в новогоднюю ночь в Москве
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ рассказал НСН, почему метеорологи воздерживаются от долгосрочных прогнозов.
Морозы до -30° пообещал москвичам в канун Нового года сайт «Гисметео». По данным ресурса, резкое похолодание начнется 27 декабря, когда температура за сутки опустится с -6°C до -14°C. Далее морозы будут усиливаться и в ночь на 1 января достигнут -34°C.
Этот прогноз не соответствует действительности, заявил в эфире НСН исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Любой прогноз за пределами семи дней может быть ошибочен. А почему бы сейчас не спрогнозировать, какая погода может быть на 1 или 9 мая?! Это же тоже очень интересно! Есть вещи, которые противоречат науке. Есть теоремы, которые доказывают, что прогнозировать по дням за две недели нельзя. Когда-нибудь это станет возможно, но сейчас мы прогнозируем погоду на 5-7 дней вперед. Теоретически — на две недели», — пояснил он.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал о мягком декабре в столичном регионе в этом году.
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