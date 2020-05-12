Вильфанд предрек россиянам «неоднородное» лето
Предстоящее лето в России должно быть теплым, однако возможны и периоды похолодания. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, Об этом он рассказал в интервью "Российской газете". Синоптик подчеркнул, что может охарактеризовать грядущее лето, как неоднородное.
В частности, в июне среднемесячная температура выше нормы прогнозируется в восточной части юга России и Северного Кавказа, а также на севере Урала, Сибири и в Туве, пишет Газета.ру. При этом, на европейской территории страны, включая столичный регион, температура будет соответствовать привычным показателям. Июль в европейской части тоже будет в пределах нормы. Что касается августа, то в последний месяц лета, по словам Вильфанда, температура на большей части европейской территории будет выше, чем в прошлом году, отмечает телеканал 360.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет. По его словам, это связано с глобальным потеплением и устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.
К слову, влияние жаркого лета на распространение коронавирусной инфекции в России оценил микробиолог Евгений Плисов. Как сообщает телеканал «Звезда», специалист заявил, что установить прямую зависимость между температурой выше +30 или +40 градусов и темпами распространения COVID-19 достаточно сложно. Однако он высказал мнение о том, что летом определенные факторы смогут поспособствовать снижению распространения вируса.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус теряет инфекционную активность при температуре +30 градусов и выше. Кроме того, специалисты ведомства подчеркнули, что губительное влияние на COVID-19 оказывает солнечные лучи и отсутствие влаги. Однако для полного разрушения коронавируса, по мнению экспертов, необходима температура не ниже 70 градусов, пишет Ura.ru.
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