Вильфанд предрек россиянам «неоднородное» лето

Предстоящее лето в России должно быть теплым, однако возможны и периоды похолодания. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, Об этом он рассказал в интервью "Российской газете". Синоптик подчеркнул, что может охарактеризовать грядущее лето, как неоднородное.

В частности, в июне среднемесячная температура выше нормы прогнозируется в восточной части юга России и Северного Кавказа, а также на севере Урала, Сибири и в Туве, пишет Газета.ру. При этом, на европейской территории страны, включая столичный регион, температура будет соответствовать привычным показателям. Июль в европейской части тоже будет в пределах нормы. Что касается августа, то в последний месяц лета, по словам Вильфанда, температура на большей части европейской территории будет выше, чем в прошлом году, отмечает телеканал 360.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет. По его словам, это связано с глобальным потеплением и устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.