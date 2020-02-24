Климатологи согласились с Bloomberg о причинах теплой зимы
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в эфире НСН заявил об ограниченных возможностях климатологов в долгосрочных прогнозах.
Американские ученые заявили, что аномально теплая зима в Европе, России и США вызвана отсутствием холодных ветров, вызванных областью низкого давления в районе Северного полюса. Об этом сообщает Bloomberg.
«Ветры, которые обычно „отправляют“ холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте», - отмечает издание.
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в эфире НСН подтвердил выводы американских коллег, опубликованные в Bloomberg, о причинах аномально теплой российской зимы.
«Действительно, можно согласиться (с выводами американских ученых - прим. НСН). На европейской части России климат формируют воздушные потоки с Атлантики. Они идут вдоль круга широты с запада на восток и, соответственно, определяют довольно повышенную влажность и температуру. Если поток воздуха идет со Скандинавии, то он относительно холодный. Если со Средиземноморья – то относительно теплый. Эта стандартная картина меняется, когда поступают арктические воздушные массы, как правило, холодные, в эту зону России. В 2020 году такого, действительно, не происходило», - отметил эксперт.
Киселев также обратил внимание на то, что, из-за климатических изменений, впервые за историю инструментальных метеонаблюдений, в Санкт-Петербурге была зарегистрирована положительная среднемесячная температура зимой.
«Сама тенденция к потеплению климата имеет место. Вероятно, это будет повторяться, но вам никто не скажет, каким будет следующее лето или зима. Это за пределами науки», - заявил климатолог.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, когда ждать весну в центре России. По его словам, астрономическое начало весны с переходом столбика термометра через ноль к плюсовым значениям ожидается 20 марта, в крайнем случае – к 23 марта, Дню метеоролога.
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