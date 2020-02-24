Климатологи согласились с Bloomberg о причинах теплой зимы

Американские ученые заявили, что аномально теплая зима в Европе, России и США вызвана отсутствием холодных ветров, вызванных областью низкого давления в районе Северного полюса. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ветры, которые обычно „отправляют“ холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте», - отмечает издание.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в эфире НСН подтвердил выводы американских коллег, опубликованные в Bloomberg, о причинах аномально теплой российской зимы.

«Действительно, можно согласиться (с выводами американских ученых - прим. НСН). На европейской части России климат формируют воздушные потоки с Атлантики. Они идут вдоль круга широты с запада на восток и, соответственно, определяют довольно повышенную влажность и температуру. Если поток воздуха идет со Скандинавии, то он относительно холодный. Если со Средиземноморья – то относительно теплый. Эта стандартная картина меняется, когда поступают арктические воздушные массы, как правило, холодные, в эту зону России. В 2020 году такого, действительно, не происходило», - отметил эксперт.