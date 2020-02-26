Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первый день весны
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в первый день весны. По его словам, в ночь на воскресенье, 1 марта, температура понизится до -2...-7 градусов. Днем заметно потеплеет — от 0...+5. Выглянет солнце.
По прогнозу синоптика, 2 и 3 марта температура вновь повысится, сообщает RT. Не исключены незначительные осадки.
Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что в столичном регионе продолжится потепление. По его данным, 8 марта температура воздуха будет превышать норму, сообщает Москва 24.
О том, какая погода в центральной части России ожидается в течение месяца, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на прогноз Гисметео.
Ранее климатологи согласились с Bloomberg о причинах теплой зимы.
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