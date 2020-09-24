Названо самое опасное погодное явление в России

Самыми частыми и разрушительными опасными природными явлениями в России признаны сильные шквалистые ветры. Об этом говорится в представленном Росгидрометом докладе. Там отмечается, что для всех регионов РФ, за исключением Западной Сибири, наибольшую опасность представляют именно сильные ветры. С этим явлением связано 27% чрезвычайных ситуаций.

В документе отмечается, что в Москве, начиная с 2008 года, сильные ветры стали отмечаться ежегодно, а в 2010, 2012 и 2015 годах – по нескольку раз за лето. Они становятся причиной гибели и травм людей, повреждения домов и линий электропередач. Наиболее уязвимыми к сильным ветрам – энергетика, ЖКХ и транспорт, пишет РИА Новости.

Кроме того, на территории России наблюдается рост числа случаев с осадками, нанесшими значительный ущерб экономике и населению. По оценкам российских ученых, приводимых в докладе, ущерб от опасных природных явлений составляет ежегодно от 30 до 60 миллиардов рублей.