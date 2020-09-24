Названо самое опасное погодное явление в России
Самыми частыми и разрушительными опасными природными явлениями в России признаны сильные шквалистые ветры. Об этом говорится в представленном Росгидрометом докладе. Там отмечается, что для всех регионов РФ, за исключением Западной Сибири, наибольшую опасность представляют именно сильные ветры. С этим явлением связано 27% чрезвычайных ситуаций.
В документе отмечается, что в Москве, начиная с 2008 года, сильные ветры стали отмечаться ежегодно, а в 2010, 2012 и 2015 годах – по нескольку раз за лето. Они становятся причиной гибели и травм людей, повреждения домов и линий электропередач. Наиболее уязвимыми к сильным ветрам – энергетика, ЖКХ и транспорт, пишет РИА Новости.
Кроме того, на территории России наблюдается рост числа случаев с осадками, нанесшими значительный ущерб экономике и населению. По оценкам российских ученых, приводимых в докладе, ущерб от опасных природных явлений составляет ежегодно от 30 до 60 миллиардов рублей.
Между тем, в начале этой недели главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова заявила, что жителям столицы лучше не рассчитывать приход бабьего лета, а мэр Москвы Сергей Собянин в минувший четверг не исключил, что отопительный сезон в российской столице в этом году может стартовать раньше обычного.
С этим не согласен ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, со вторника в Центрально-европейском регионе установится пришедший с Запада антициклон. «До воскресенья включительно нас ждет период настоящего бабьего лета», - заявил специалист в беседе с НСН.
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