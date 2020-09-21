Синоптик рассказал, сколько продлится бабье лето

Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова заявила в понедельник, что жителям столицы лучше не рассчитывать приход бабьего лета, а мэр Москвы Сергей Собянин в минувший четверг не исключил, что отопительный сезон в российской столице в этом году может стартовать раньше обычного.

С этим не согласен ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, со вторника в Центрально-европейском регионе установится пришедший с Запада антициклон. «До воскресенья включительно нас ждет период настоящего бабьего лета», - сказал Тишковец НСН.

Эксперт пообещал на это время идеальную погоду – ясное небо, никаких осадков, температура +20 градусов во вторник и температуру в диапазоне +18...+23 градусов потом до конца недели.