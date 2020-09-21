Синоптик рассказал, сколько продлится бабье лето

Бабьему лету - быть: о включении отопления до октября можно не вспоминать, рассказал НСН ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова заявила в понедельник, что жителям столицы лучше не рассчитывать приход бабьего лета, а мэр Москвы Сергей Собянин в минувший четверг не исключил, что отопительный сезон в российской столице в этом году может стартовать раньше обычного.

С этим не согласен ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, со вторника в Центрально-европейском регионе установится пришедший с Запада антициклон. «До воскресенья включительно нас ждет период настоящего бабьего лета», - сказал Тишковец НСН.

Эксперт пообещал на это время идеальную погоду – ясное небо, никаких осадков, температура +20 градусов во вторник и температуру в диапазоне +18...+23 градусов потом до конца недели.

Синоптики посоветовали москвичам не ждать бабьего лета

Эксперт отметил, что в этих условиях среднесуточная температура будет составлять явно выше +8 градусов. Так как это пороговое значение, при котором в России начинают включать отопление, то ожидать его появления в это время не стоит. Да и вообще до конца сентября погода вряд ли будет соответствовать тем нормативам, которые необходимы для принятия решения о начале отопительного сезона.

«Нужная для этого среднесуточная температура установится где-то с 5 октября. У нас первая декада октября будет немножко выше, чем положено по норме, а в норму вернется примерно со второй декады, то есть с 10 числа. К 10 числу в любом случае будут включать», - сказал Тишковец.

Он добавил, что раньше этого срока отопление включать смысла нет, на улице и так будет тепло.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры