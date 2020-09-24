Москвичам пообещали жаркие выходные
24 сентября 202011:08
В выходные жителей Москвы ждет по-летнему теплая погода. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в субботу и воскресенье в столице составит около +24 градусов, в Подмосковье до +25.
По словам синоптика, хорошей погода будет также в пятницу, пишет «Свободная пресса». Со следующей неделе в столичный регион придет похолодание.
В четверг воздух в Москве прогреется до +24 градусов, передает RT. Ожидается переменная облачность и без осадков.
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24 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru