Москвичам пообещали жаркие выходные

По словам синоптика, хорошей погода будет также в пятницу, пишет «Свободная пресса». Со следующей неделе в столичный регион придет похолодание.

В четверг воздух в Москве прогреется до +24 градусов, передает RT. Ожидается переменная облачность и без осадков.

