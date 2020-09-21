Синоптики посоветовали москвичам не ждать бабьего лета

Несмотря на то, что в течение наступившей недели погода в столичном регионе будет более комфортной, чем в конце минувшей, жителям столицы лучше не рассчитывать приход бабьего лета. Об этом заявила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова. Специалист уточнила, что в регионе до субботы включительно в дневные часы воздух будет прогреваться минимум до+20-ти градусов. Вместе с этим, как отметила синоптик, ночи стали длиннее, а воздух – прохладнее, пишет РИА Новости.

«Сказать, что к нам вернется бабье лето – это неправильно, потому что у нас завтра День осеннего равноденствия, и уже после этого говорить о лете нельзя, но то, что к нам вернется тепло – это действительно так», - заключила Позднякова.