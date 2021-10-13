«Коммерция наступает». Онлайн-медицина вряд ли будет бесплатной

В России набирает обороты частная медицина, которая получает больше преимуществ перед госклиниками, заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Ранее Минэкономразвития подготовило документ, по которому в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) врачи смогут оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза без обязательного очного осмотра. В список попали крупные сети частных клиник «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом» и сеть «Ниармедик».