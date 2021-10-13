«Коммерция наступает». Онлайн-медицина вряд ли будет бесплатной
Частные клиники и государственные медучреждения должны обладать равными правами и обязанностями, однако сейчас это не так, считает Семен Гальперин.
В России набирает обороты частная медицина, которая получает больше преимуществ перед госклиниками, заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Минэкономразвития подготовило документ, по которому в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) врачи смогут оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза без обязательного очного осмотра. В список попали крупные сети частных клиник «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом» и сеть «Ниармедик».
«Это коммерческий проект. Не секрет, что вся медицина сейчас сводится к коммерциализации. Видимо, именно частные клиники и оплачивают этот эксперимент, государство не участвует в нем. Я в принципе против разделения прав и обязанностей коммерческих клиник и государственных медучреждений, они должны находиться в равных условиях. И в будущем прямой перенос результатов такого эксперимента на государственные медучреждения невозможен», - отметил Гальперин.
По словам главы «Лиги защиты врачей», телемедицина при условии качественной реализации этого проекта может стать подспорьем как для врачей, так и для пациентов.
«Телемедицина может заменить повторные приемы, периодические или предварительные консультации перед очным приемом. Люди разные, потребности разные, кому-то подходит такой формат, кому-то нет. Другое дело, что в тот или иной момент все равно придется посетить врача. Эксперимент всегда хорошее дело, главное, насколько широко он будет развернут. Практика покажет, будем обсуждать. Но странно, почему этим занимается Минэкономразвития, а не Минздрав. Достаточно ли у Минэкономразвития специалистов в сфере медицины», - засомневался врач.
Гальперин подчеркнул, что юридический статус телемедицинских консультаций остается неясным.
«Де-факто онлайн консультации идут уже не первый год, опыт большой есть, прогресс остановить невозможно. Единственное, что тут нового – это разрешение на постановку диагноза. Не совсем понятно, какую юридическую роль будет иметь этот диагноз, будет ли он признаваться клиниками, которые не участвуют в этом эксперименте. Можно ли будет заочно, например, получить больничный лист, и какова будет ответственность за постановку этого диагноза. Еще вопрос, можно ли на такой консультации выписывать рецепты, он остается открытым. Чем дальше, тем ближе мы подходим к уровню всеобщей компьютеризации, в том числе и в области оказания медпомощи, но все равно часть задач невозможно решить дистанционно. Поговорив с пациентом, доктор должен направить его на анализы, на дополнительные лабораторные, технические обследования. Здесь есть свои ограничения» - пояснил специалист.
В сентябре глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что все россияне получат доступ к электронной медицинской карте на портале «Госуслуг».
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