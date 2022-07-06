«Не надо бояться!» Посещение психиатров предложили сделать обязательным

Ранее стало известно, что с января по июнь россияне купили на 66% препаратов от депрессии, чем за аналогичный период прошлого года – 6 миллионов упаковок. В денежном выражении увеличение составило 87%, до 3,6 миллиардов рублей.

«На это повлияло два фактора: мировая обстановка, которая привела к росту числа обращений за помощью к врачам, а еще люди стали сами себе назначать препараты. Распространено мнение, что антидепрессанты – панацея, на западе их все принимают, может поэтому такая тенденция прослеживается у нас», - отметил Пережогин.

Уязвимы к депрессии, по словам эксперта, дети и старшее поколение. Врач предостерег от самолечения и считает, что посещения психиатра или психотерапевта не надо стесняться.

«Посещение психиатра или психотерапевта должно носить профилактический характер. Женщины же ходят к гинекологу не потому, что у них что-то болит, а просто чтобы убедиться в своем здоровье. Это же я бы сделал в психиатрии. У нас просто побаиваются ходить к психиатру, а во многих странах эта болезнь побеждена», - уточнил Пережогин.

Ранее главный диетолог Москвы Антонина Стародубова в эфире НСН указала, что депрессия и нагрузки приводят к ожирению.

