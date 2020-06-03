Хомяки, обезьяны и люди: Минобороны испытывает вакцину от COVID-19

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19. Как рассказал в интервью газете «Красная звезда» начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич, доклинические тесты на обезьянах и хомяках уже завершены.

Ученые добавили, что вакцина безопасна и теперь предстоят испытания на людях. Известно, что добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины, должны быть военнослужащими по контракту.

В интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска — медиков, людей с хроническими заболеваниями, пожилых.