Хомяки, обезьяны и люди: Минобороны испытывает вакцину от COVID-19
К концу июля клинические испытания вакцины от коронавируса завершат. Геннадий Онищенко пояснил НСН, кого в первую очередь будут прививать, и что делать, если штамм мутирует.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19. Как рассказал в интервью газете «Красная звезда» начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич, доклинические тесты на обезьянах и хомяках уже завершены.
Ученые добавили, что вакцина безопасна и теперь предстоят испытания на людях. Известно, что добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины, должны быть военнослужащими по контракту.
В интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска — медиков, людей с хроническими заболеваниями, пожилых.
«Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче. Я уверен, иммунитет у население сформируется. Свидетельством тому являются такие страны как Италия, Германия, Испания, где в результате высокого уровня заболеваемости в период пандемии и бессимптомного инвазирования ситуация с коронавирусом дошла до сворачивания эпидпроцесса и единичных случаев заболевания», - считает эксперт.
От того, насколько быстро появится вакцина, будет зависеть дата снятия ограничений в Москве. Как отметил мэр Сергей Собянин, карантинный режим будет длиться долго.
Появление вакцины стоит и во главе угла в вопроса о проведении Олимпийских Игр в Токио. Второй раз Игры переноситься не будут. В случае нестабильной ситуации с коронавирусом в 2021 году Олимпиада будет отменена. «Если не будет создана эффективная вакцина, провести Олимпиаду в следующем году будет сложно. На данном этапе я не утверждаю, что проводить её не следует. Но вспышка заболевания не ограничивается Японией. Это проблема мирового масштаба», - отметил глава Ассоциации врачей Японии Ёситакэ Ёкокура.
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