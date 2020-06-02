Вице-премьер рассказал о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может начаться осенью. По его словам, в настоящее время работа над вакциной идёт полным ходом.

Если все пойдет по плану, то массовая вакцинация россиян начнется уже осенью.