Вице-премьер рассказал о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса в России
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может начаться осенью. По его словам, в настоящее время работа над вакциной идёт полным ходом.
Если все пойдет по плану, то массовая вакцинация россиян начнется уже осенью.
«Очень ждём результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - заявил Чернышенко РИА Новости.
Вице-премьер добавил, что пока россиянам нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция, передает RT.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выразила надежду, что вакцину от нового коронавируса удастся получить до возможной второй волны заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
424 тыс.+8 863 / сут.
Умерли
5 037+182 / сут.
Выздоровели
187 тыс.+11 108 / сут.
- Россиянам намекнули на сроки возобновления выдачи Шенгенских виз
- В Росгвардии объяснились за убийство екатеринбуржца в его квартире
- К параду Победы допустят военных с иммунитетом к COVID-19
- В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование по Конституции
- Хоккеист Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru