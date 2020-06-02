Вице-премьер рассказал о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может начаться осенью. По его словам, в настоящее время работа над вакциной идёт полным ходом.

Если все пойдет по плану, то массовая вакцинация россиян начнется уже осенью.

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«Очень ждём результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - заявил Чернышенко РИА Новости.

Вице-премьер добавил, что пока россиянам нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция, передает RT.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выразила надежду, что вакцину от нового коронавируса удастся получить до возможной второй волны заболевания.



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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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