Собянин сохранит карантин в Москве до появления вакцины

Ограничительные меры в российской столице, действующие в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, не будут отменяться до появления вакцины. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24». Он выразил опасение, что карантинный режим будет длиться долго.

Накануне было объявлено о продлении режима самоизоляции в мегаполисе до 14 июня. Срок действия электронных пропусков на перемещение по городу, в частности, на работу, будет продлен автоматически. При этом москвичам разрешат прогулки по графику, а многие предприятия торговли и сферы услуг смогут возобновить работу.

С 1 июня откроются все непродовольственные магазины, а также часть бытовых услуг. Собянин называл прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Это те заведения, где нет необходимости длительного контакта с человеком. Откроются также городские парки. В связи с послаблениями масочный режим в столице наоборот ужесточат. Защитные средства обяжут носить везде, в том числе, на улице.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений.

