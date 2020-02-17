Экологический вираж. Станет ли воздух чище от депутатской инициативы?

Процент неучтённых легковых машин достаточно маленький, потому что автопарк постоянно обновляется. Даже, если взять «девятки», «десятки» ВАЗа, они все уже идут с двигателями Евро-3, некоторые Евро-2, у всех стоят катализаторы и у всех есть экологический класс. Может, в некоторых регионах больше легковых машин без экологического класса, вероятно, есть места, где только на них и ездят, но я таких не знаю», - отметил собеседник НСН.

С июля прошлого года в правила дорожного движения введены новые знаки, которые призваны способствовать улучшению экологической ситуации в России. Причём не дорогах они пока не установлены. Знаки будут запрещать въезд в определенные районы для автомобилей с высоким уровнем выброса вредных веществ (имеющих двигатели класса «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2»).

На какие именно территории распространится запрет, информации пока нет. Однако эксперты предполагают, что автомобилям с низким экоклассом нельзя будет въезжать в пределы московской и петербургской кольцевых трасс.

Впрочем, некоторые связывают предложение о тотальном присвоении экологического класса всем ТС со стремлением увеличить продажи автомобилей. Однако не все граждане могут легко и безболезненно поменять старые автомобили на более подходящие по этому параметру.