Экологический вираж. Станет ли воздух чище от депутатской инициативы?
Глава Академии водительского мастерства прокомментировал НСН предложение присвоить экологический класс всем машинам в базе ГИБДД.
В Госдуме появилось предложение всем автомобилям в базе ГИБДД присвоить экологический класс. Письмо с такой инициативой депутат Михаил Старшинов направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, сообщают «Известия». Автор идеи отмечет, что при регистрации транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции не фиксируют должным образом сведения о его экологическом классе. По данным Старшинова, более чем у половины автомобилей в России отсутствуют такие сведения. Он предлагает считать автомобиль без отметки об экологическом статусе транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ, на который распространяются ограничения на проезд.
Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский отметил в эфире НСН разумность этой идеи, учитывая не самую лучшую ситуацию с экологией в стране, особенно, в крупных городах.
«Главная цель - неэкологичные грузовики, их гораздо больше легковых автомобилей такого плана. Когда едешь за каким-то грузовиком, явно не этого года выпуска, сразу по запаху и состоянию автомобиля понимаешь, что там, скорее всего, нет экологического класса.
Главная цель - неэкологичные грузовики
Процент неучтённых легковых машин достаточно маленький, потому что автопарк постоянно обновляется. Даже, если взять «девятки», «десятки» ВАЗа, они все уже идут с двигателями Евро-3, некоторые Евро-2, у всех стоят катализаторы и у всех есть экологический класс. Может, в некоторых регионах больше легковых машин без экологического класса, вероятно, есть места, где только на них и ездят, но я таких не знаю», - отметил собеседник НСН.
С июля прошлого года в правила дорожного движения введены новые знаки, которые призваны способствовать улучшению экологической ситуации в России. Причём не дорогах они пока не установлены. Знаки будут запрещать въезд в определенные районы для автомобилей с высоким уровнем выброса вредных веществ (имеющих двигатели класса «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2»).
На какие именно территории распространится запрет, информации пока нет. Однако эксперты предполагают, что автомобилям с низким экоклассом нельзя будет въезжать в пределы московской и петербургской кольцевых трасс.
Впрочем, некоторые связывают предложение о тотальном присвоении экологического класса всем ТС со стремлением увеличить продажи автомобилей. Однако не все граждане могут легко и безболезненно поменять старые автомобили на более подходящие по этому параметру.
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