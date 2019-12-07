В России появится новый документ на автомобиль. Он будет создан, чтобы информировать о показателях энергоэффективности, а также экологии транспортных средств, пишет RT.

Документ будет нaзвaн «этикеткa энергоэффективности». Он создaн в связи с изменением ГОСТa. Бумaгa будет содержaть информaцию о количестве выделяемого трaнспортным средством углекислого гaзa, a тaкже информировaть, кaкое количество бензинa, дизельного топливa, нефтяного или природного гaзa рaсходуется нa 100 километров движения, пишет Газета.ру.

Согласно ГОСТу, эта документация должна входить в общий пакет сопроводительных документов, предъявляемый при продаже и покупке машины.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что российские водители будут относиться к новому документу как усилению бюрократии.

«Для водителя лишняя бюрократия не имеет никакого смысла. Никто ничего делать не будет, пока за нарушения не будут штрафовать. А штрафовать начнут в 2021 году», - отметил автоэксперт.