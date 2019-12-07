Депутат и общественник назвали бессмысленным новый документ для автомобилей

7 декабря 201914:00
Ольга Болдырева

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и депутат Госдумы Владимир Лысаков в эфире НСН усомнились в необходимости «этикетки энергоэффективности».

В России появится новый документ на автомобиль. Он будет создан, чтобы информировать о показателях энергоэффективности, а также экологии транспортных средств, пишет RT.

Документ будет нaзвaн «этикеткa энергоэффективности». Он создaн в связи с изменением ГОСТa. Бумaгa будет содержaть информaцию о количестве выделяемого трaнспортным средством углекислого гaзa, a тaкже информировaть, кaкое количество бензинa, дизельного топливa, нефтяного или природного гaзa рaсходуется нa 100 километров движения, пишет Газета.ру.

Согласно ГОСТу, эта документация должна входить в общий пакет сопроводительных документов, предъявляемый при продаже и покупке машины.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что российские водители будут относиться к новому документу как усилению бюрократии.

«Для водителя лишняя бюрократия не имеет никакого смысла. Никто ничего делать не будет, пока за нарушения не будут штрафовать. А штрафовать начнут в 2021 году», - отметил автоэксперт.

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Мнение общественника разделяет и первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. В интервью НСН он назвал «этикетку энергоэффективности» бессмысленным документом.

«Честно говоря, вообще не вижу смысла в этом документе. Если это стандарт выдачи пользовательской документации, которая не будет стоить покупателю лишнюю копейку – это один разговор. Если это кормушка для кого-то, чтобы сообщить владельцу уже известные параметры автовладельцу – это выйдет за рамки здравого смысла! Ведь в «этикетке» будет сервисная информация, которая у каждого дилера есть. Не понимаю, для чего изобретать колесо, если расход топлива в городском цикле, загородном, смешанном, количество выделяемого углекислого газа транспортным средством, запас хода – для электромобилей уже указаны в сопроводительных документах к автомобилю, а именно в сервисной книжке», - уточнил парламентарий.

Автоэксперт призвал оперативнее решать вопрос маркировки по экологическому классу

Пётр Шкуматов объяснил, почему в России появился новый автодокумент. Эксперт считает, что наша страна следует европейским экологическим трендам.

«Все подобные изменения происходят из-за того, что в ПДД были внесены новые знаки и в другие документы – ограничения передвижения транспортных средств по экологической зоне. К сожалению, у нас довольно много автомобилей, которые имеют экологический класс, не прописанный в ПТС, и в 2021 году эти автомобили не смогут ездить в зонах с ограничением экологического класса. В целом, введение нового документа – дань европейским трендам, которые идут из Скандинавии, уделять максимальное внимание экологичности автотранспорта», - отметил эксперт.

Ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин объяснил в эфире НСН, почему не будет одобрена инициатива об утилизации старых автомобилей.

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ФОТО: pxhere.com
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