В России не боятся открыть информацию об опасных отходах
Бизнес-омбудсмен Ильдар Неверов в эфире НСН разъяснил, как изменится работа по обращению с наиболее опасными отходами в РФ.
В сентябре в России вступaют в силу нормaтивные aкты в рaзных сферaх жизни, от социaльных выплaт и aрмейской службы до регистрaции беспилотников.
25 сентября в числе прочих нововведений вступaют в силу попрaвки о создaнии единой информaционной системы учетa и контроля зa обрaщением с отходaми нaивысших клaссов опaсности. Зaнимaться утилизaцией отходов будет федерaльный оперaтор, тaкже будет утвержденa единaя схемa обрaщения с тaкими отходaми — этим зaймется прaвительство.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии Деловой России Ильдар Неверов в эфире НСН рассказал о том, что изменения коснутся обращения с отходами, большая часть которых находится в ведении Росатома. По мнению эксперта, отходы I-II класса опасности требуют отдельного учета.
«Когда власть пытается объяснить обществу свои инициативы и принципы обращения с отходами, чаще всего мы сталкиваемся с непрозрачностью: пути и методы переработки и захоронения отходов. Новая система даст жителям ясность, куда везут отходы, сколько их можно хранить, в каком объеме отходы поступают, как и где их можно утилизировать и т.д. Это полноценная «дорожная карта». Такая информация уже второй год реализуется в региональных схемах по обращению с отходами. Теперь появится федеральная «надстройка». Все территориальные схемы проходят публичные обсуждения. Иногда они проходят жарко, и вносятся в схему существенные изменения с учетом пожелания общественности, представителей бизнеса или других групп. Публичность здесь важна, и наличие прений – это нормально», - считает Неверов.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию назвал структуры, которые будут отвечать за обращение с самыми опасными отходами в России.
«В октябре 2018 года был принят паспорт национального проекта «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)» и такой же паспорт по отходам I-II класса опасности. До 2024 года обязательно должна быть создана единая система учета всех отходов. Это также – одна из задач публичной правовой компании «Российский экологический оператор», созданной 14 апреля 2019 года. При поддержке Министрества природных ресурсов и экологии и будет создана такая уникальная система», - пояснил омбудсмен.
Ранее Ильдар Неверов объяснил НСН, почему в России тонны мусора гниют на полигонах, а фирмы вынуждены закупать пластик у иностранцев.
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