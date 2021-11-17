Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду

Столичный Басманный суд оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на миллион рублей за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Роскомназдор вынес предупреждение «Муз-ТВ» за пропаганду гомосексуальности

Роскомнадзор составил в отношении канала протокол в связи с «демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения». По данным ведомства, «Муз-ТВ» допустил нарушение во время трансляции церемонии вручения собственной премии в июне 2021 года.

На премии «Муз-ТВ» певец Филипп Киркоров и блогер Дава вышли на красную дорожку в компании полуобнаженных мужчин и вели себя как влюбленная пара. Журналисты расценили перфоманс как «гей-свадьбу». Кроме того, на церемонии вручения появился тиктокер Даня Милохин в наряде, наполовину состоящем из женского платья, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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