Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду

Роскомнадзор составил в отношении канала протокол в связи с «демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения». По данным ведомства, «Муз-ТВ» допустил нарушение во время трансляции церемонии вручения собственной премии в июне 2021 года.

На премии «Муз-ТВ» певец Филипп Киркоров и блогер Дава вышли на красную дорожку в компании полуобнаженных мужчин и вели себя как влюбленная пара. Журналисты расценили перфоманс как «гей-свадьбу». Кроме того, на церемонии вручения появился тиктокер Даня Милохин в наряде, наполовину состоящем из женского платья, пишет РИА ФАН.

