Вассерман предложил запретить фильмы с сексуальными извращениями только детям

В России показ фильмов с демонстрацией гомосексуальных отношений должен быть запрещен только детям, но не взрослым. Об этом член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман заявил в беседе с «Радио 1».

Ранее Роскомнадзор предложил ввести ряд ограничений, которые касаются контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». По уточнению сексолога Ирины Айриянц, к данным отклонениям относятся эксгибиционизм, педофилия, садизм и мазохизм. Под запрет также хотят ввести материалы с изображением гомосексуальных отношений.

«Дети смотрят всё»: Сексолог поддержала ограничения для секс-контента

«У нас запрещена реклама гомосексуализма для несовершеннолетних, и понятно, почему: потому что во время юношеского становления сексуальности любая случайность может склонить человека на ту или иную сторону. Но для взрослых с уже более-менее определившимися сексуальными предпочтениями такой запрет, на мой взгляд, избыточен. Поэтому мне эта инициатива Роскомнадзора представляется выходящей за пределы и действующего закона, и той части здравого смысла, которая этот действующий закон сформировала», – заявил Вассерман.

За демонстрацию сексуальных извращений компанию могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей или приостановить ее деятельность на срок до 90 суток.

Ранее Роскомнадзор выдвинул иск телеканалу «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Судебное заседание было назначено на 17 ноября. В случае удовлетворения иска телеканалу грозят вышеуказанные санкции.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СексСанкцииГомосексуализмАнатолий Вассерман
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