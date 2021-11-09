Вассерман предложил запретить фильмы с сексуальными извращениями только детям

«У нас запрещена реклама гомосексуализма для несовершеннолетних, и понятно, почему: потому что во время юношеского становления сексуальности любая случайность может склонить человека на ту или иную сторону. Но для взрослых с уже более-менее определившимися сексуальными предпочтениями такой запрет, на мой взгляд, избыточен. Поэтому мне эта инициатива Роскомнадзора представляется выходящей за пределы и действующего закона, и той части здравого смысла, которая этот действующий закон сформировала», – заявил Вассерман.

За демонстрацию сексуальных извращений компанию могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей или приостановить ее деятельность на срок до 90 суток.

Ранее Роскомнадзор выдвинул иск телеканалу «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Судебное заседание было назначено на 17 ноября. В случае удовлетворения иска телеканалу грозят вышеуказанные санкции.