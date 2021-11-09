Вассерман предложил запретить фильмы с сексуальными извращениями только детям
В России показ фильмов с демонстрацией гомосексуальных отношений должен быть запрещен только детям, но не взрослым. Об этом член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман заявил в беседе с «Радио 1».
Ранее Роскомнадзор предложил ввести ряд ограничений, которые касаются контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». По уточнению сексолога Ирины Айриянц, к данным отклонениям относятся эксгибиционизм, педофилия, садизм и мазохизм. Под запрет также хотят ввести материалы с изображением гомосексуальных отношений.
«У нас запрещена реклама гомосексуализма для несовершеннолетних, и понятно, почему: потому что во время юношеского становления сексуальности любая случайность может склонить человека на ту или иную сторону. Но для взрослых с уже более-менее определившимися сексуальными предпочтениями такой запрет, на мой взгляд, избыточен. Поэтому мне эта инициатива Роскомнадзора представляется выходящей за пределы и действующего закона, и той части здравого смысла, которая этот действующий закон сформировала», – заявил Вассерман.
За демонстрацию сексуальных извращений компанию могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей или приостановить ее деятельность на срок до 90 суток.
Ранее Роскомнадзор выдвинул иск телеканалу «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Судебное заседание было назначено на 17 ноября. В случае удовлетворения иска телеканалу грозят вышеуказанные санкции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+39 160 / сут.
Умерли
39 160+-208 844 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+32 036 / сут.
- В зоопарке Сингапура львы заразились коронавирусом
- Обязательную вакцинация от COVID-19 для пожилых людей ввели в Петербурге
- Масштабное исследование «Конец антисемитизму» представлено в Вене в годовщину Хрустальной ночи
- Депутат Рашкин прошёл полиграф в связи с задержанием с тушей лося
- Запись на свидания в колониях может появиться на «Госуслугах»
- В Петербурге задержаны подельники предполагаемого убийцы бойца СОБР
- Более 40 детей отравились в санатории в Свердловской области
- Правнука Сталина выселили из московской квартиры
- Предложения России не учли в итоговом проекте «нормандской четвёрки»
- Вассерман предложил запретить фильмы с сексуальными извращениями только детям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru