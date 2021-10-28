Критик Соседов назвал абсурдом претензии к «Муз-ТВ» из-за «гей-пропаганды»

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал «абсурдом» решение привлечь к ответственности телеканал «МУЗ-ТВ» якобы за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Своим мнением критик поделился в беседе с NEWS.ru.

Карточка протокола по статье о гей-пропаганде, составленная на телеканал «Муз-ТВ», появилась на сайте Басманного суда Москвы. По предположениям СМИ, претензии могло вызвать появление певца Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукянана красной дорожке премии в свадебных костюмах, а также наряд-полуплатье Дани Милохина. Роскомнадзор пообещал провести проверку премии на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

По мнению Соседова, в таком наряде Милохина нет ничего страшного - раньше его использовали другие актёры. «Люди могут только недалёкие такое предъявлять, может быть, вздорные даже. Или желающие пропиариться на всём на этом», - заявил критик.

Ранее об обвинении «МУЗ-ТВ» в гей-пропаганде высказался зампредседатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Депутат уверен, что мужчин, которые носят женские платья нужно принудительно отправлять на обследование в психиатрическую больницу, пишет Лента.ру.

Церемония вручения музыкальной премии «Муз-Тв» прошла в Москве 4 июня.

