Критик Соседов назвал абсурдом претензии к «Муз-ТВ» из-за «гей-пропаганды»
Музыкальный критик Сергей Соседов назвал «абсурдом» решение привлечь к ответственности телеканал «МУЗ-ТВ» якобы за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Своим мнением критик поделился в беседе с NEWS.ru.
Карточка протокола по статье о гей-пропаганде, составленная на телеканал «Муз-ТВ», появилась на сайте Басманного суда Москвы. По предположениям СМИ, претензии могло вызвать появление певца Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукянана красной дорожке премии в свадебных костюмах, а также наряд-полуплатье Дани Милохина. Роскомнадзор пообещал провести проверку премии на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
По мнению Соседова, в таком наряде Милохина нет ничего страшного - раньше его использовали другие актёры. «Люди могут только недалёкие такое предъявлять, может быть, вздорные даже. Или желающие пропиариться на всём на этом», - заявил критик.
Ранее об обвинении «МУЗ-ТВ» в гей-пропаганде высказался зампредседатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Депутат уверен, что мужчин, которые носят женские платья нужно принудительно отправлять на обследование в психиатрическую больницу, пишет Лента.ру.
Церемония вручения музыкальной премии «Муз-Тв» прошла в Москве 4 июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Захарова: Россия не исключает ухудшения ситуации на юго-востоке Украины
- МИД Украины: применение беспилотника не нарушило Минских соглашений
- В Китае от коронавируса стали вакцинировать детей старше трёх лет
- Канал СТС отменил премьеру шоу «Русский ниндзя» с Моргенштерном
- Критик Соседов назвал абсурдом претензии к «Муз-ТВ» из-за «гей-пропаганды»
- СМИ: Молдавия обратилась к Германии за помощью в поставках газа
- Онищенко ответил на призывы Жириновского жёстко наказывать антипрививочников
- Москвичам пообещали тёплую погоду в предстоящие выходные
- Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взятки
- Главу Геленджика лишили права занимать должность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru