Россиян предупредили о росте цен на рыбу и морепродукты
Цены на рыбу и морепродукты в Тюменской области, Югре и на Ямале продолжат расти. Об этом «ФедералПресс» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.
По его словам, основной причиной подорожания является существенное увеличение логистических издержек и затрат на топливо и содержание рефрижеров. Также выросла себестоимости добычи и переработки продукции.
Эксперт отметил, что следует учитывать и изменения в мировом океане. В частности, на объемах предложения сказываются новые пути миграции некоторых видов рыб и квотирование вылова.
«Относительно прогнозов на 2026 год можно предположить сохранение восходящего тренда, но с меньшей интенсивностью... Потребителям стоит привыкать к новой ценовой реальности, где качественная рыба становится продуктом более высокого ценового сегмента», - заключил Кырлан.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил «Радиоточке НСН», что треска не будет дешеветь в 2026 году, так как её запасы снижаются каждый год.
