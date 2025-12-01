Армия России освободила Клиновое в ДНР
1 декабря 202512:26
Вооруженные силы России освободили село Клиновое в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, контроль над населенным пунктом установила «Южная» группировка войск.
«Подразделения... продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое», - указало Минобороны.
Ранее стало известно, что за осень армия России взяла под свой контроль 87 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, пишет «Свободная пресса».
