Армия России освободила Клиновое в ДНР

Каспийск атаковали беспилотники На трассе «Байкал» между Бурятией и Иркутской областью собралась пробка в 85 километров Россия расширила список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров Граждане Китая получили право на въезд в Россию без оформления виз Тенденция сокращения рабочих мест из-за применения ИИ уже началась, рассказала HR-эксперт Более 300 косуль, оказавшихся на льду озера, спасли в Новосибирской области