Вооруженные силы России освободили село Клиновое в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, контроль над населенным пунктом установила «Южная» группировка войск.

«Подразделения... продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое», - указало Минобороны.

Ранее стало известно, что за осень армия России взяла под свой контроль 87 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
