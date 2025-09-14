Стали известны 5 отечественных сериалов, получивших зарубежные адаптации

В Германии так полюбили сериал о многодетном папе «Папины дочки», что создали собственную адаптацию под названием «Ein Haus voller Töchter» («Дом, полный дочерей»). Однако местный вариант не завоевал высоких рейтингов и закрылся после трех сезонов.

Знаменитые «Интерны» с успехом добрались до Литвы. Тамошняя версия «Rezidentai» почти повторила триумф оригинала, чуть не дотянув до него по количеству серий. А вот китайские планы на адаптацию так и застряли на этапе обсуждений.

В США сняли ремейк триллера «Бессонница», который в России не пользовался большой популярностью, но на Западе стал хитом.

На Украине вышел сериал «СидОренки-СидорЕнки», основанный на сценарии «Ивановы-Ивановы».

Абсолютным лидером по ремейкам оказалась «Кухня». Её адаптировали в Эстонии, Грузии, Хорватии, Польше и Португалии. Права на экранизацию даже купила американская CBS, но проект приостановили из-за санкций.

Сценарист «Притяжения» Олег Маловичко опроверг нехватку сериалов для подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».