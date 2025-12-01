Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

Россия и Саудовская Аравия договорились о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая

Стороны подписали соответствующее межправительственное соглашение на полях Российско-Саудовского делового форума. В церемонии принимал участие вице-премьер России Александр Новак.

В ноябре кабмин РФ одобрил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований с Саудовской Аравией.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва рассматривает Саудовскую Аравию как важнейшего партнера на ближневосточном направлении, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: ТАСС
