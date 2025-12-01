Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз
Россия и Саудовская Аравия договорились о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов. Об этом сообщает РИА Новости.
Стороны подписали соответствующее межправительственное соглашение на полях Российско-Саудовского делового форума. В церемонии принимал участие вице-премьер России Александр Новак.
В ноябре кабмин РФ одобрил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований с Саудовской Аравией.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва рассматривает Саудовскую Аравию как важнейшего партнера на ближневосточном направлении, пишет «Свободная пресса».
