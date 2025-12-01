Зарплата в полмиллиона: Сервисы бьют тревогу из-за дефицита автослесарей
Александр Казаченко заявил НСН, что слесари сегодня получают 500 тысяч рублей и больше, если работают без выходных.
В России повышается спрос на ремонт автомобилей, а специалистов становится все меньше из-за отношения молодежи к профессии, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Россияне массово жалуются на нарушение сроков ремонта авто по ОСАГО. Общее число претензий к страховщикам в службу финансового уполномоченного превысило 100 тыс. — это максимум за три года, пишут «Известия». Главная причина — споры по обязательной автогражданке и отказы ремонтировать машины из‑за нехватки запчастей и задержек поставок. Казаченко рассказал, что сегодня происходит на рынке ремонта авто.
«Автосервисы сейчас чувствуют себя очень хорошо. В среднем по стране у нас закрылось от минус двух до нуля процентов компаний. То есть, открывается больше. Сервисам стало лучше жить, так как водители стали чаще ремонтировать машины. Автомобили выросли в цене, покупку все откладывают. Стоимость машин выросла в два раза, поэтому люди дольше эксплуатируют, ремонтируют свои старые машины», - рассказал он.
При этом он указал на серьезную проблему – острый дефицит кадров.
«На этом фоне сегодня очень большая проблема с кадрами. Людей не хватает, а молодежь не хочет работать совсем. Если даже идут в эту сферу, потом не задерживаются. Два года назад я брал в колледже на практику десять человек, из них два всегда оставались работать потом. В этом году из десяти человек никто не остается. Ребята идут в колледжи по разным причинам, но работать потом никто не хочет. Сейчас средний возраст специалистов на сервисе – 47 лет. Получается, что смена не приходит. У меня слесари получают 500 тысяч рублей и больше, если работают без выходных. График 6/1, 7/0 в таком случае. У руководителей зарплата даже меньше. Так что дело не деньгах», - заключил собеседник НСН.
