«Автосервисы сейчас чувствуют себя очень хорошо. В среднем по стране у нас закрылось от минус двух до нуля процентов компаний. То есть, открывается больше. Сервисам стало лучше жить, так как водители стали чаще ремонтировать машины. Автомобили выросли в цене, покупку все откладывают. Стоимость машин выросла в два раза, поэтому люди дольше эксплуатируют, ремонтируют свои старые машины», - рассказал он.

При этом он указал на серьезную проблему – острый дефицит кадров.

«На этом фоне сегодня очень большая проблема с кадрами. Людей не хватает, а молодежь не хочет работать совсем. Если даже идут в эту сферу, потом не задерживаются. Два года назад я брал в колледже на практику десять человек, из них два всегда оставались работать потом. В этом году из десяти человек никто не остается. Ребята идут в колледжи по разным причинам, но работать потом никто не хочет. Сейчас средний возраст специалистов на сервисе – 47 лет. Получается, что смена не приходит. У меня слесари получают 500 тысяч рублей и больше, если работают без выходных. График 6/1, 7/0 в таком случае. У руководителей зарплата даже меньше. Так что дело не деньгах», - заключил собеседник НСН.

