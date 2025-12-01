Новак: РФ предложила Саудовской Аравии сотрудничество в сфере ИИ
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничать в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.
«Предлагаем совместно реализовывать проекты в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, геоаналитике (Сбер. - НСН), внедрения и локализации решений в области кибербезопасности (фонд "Сайберус", "Ростелеком")», - указал зампред правительства.
Новак назвал партнерство в цифровых технологиях актуальным с учетом их применения в строительстве и городском хозяйстве.
Ранее вице-премьер рассказал, что Россия обсуждает с Китаем увеличение экспорта российской нефти в КНР, пишет «Свободная пресса».
