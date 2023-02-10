«Зря утратили»: Режиссер предложил вернуть институт редакторов в кино
Знакомому режиссеру предложили снять фильм на «опилки», то есть бюджет распилили, а на остатки надо было снять кино, сказал НСН режиссер Андрей Холенко.
Кинорежиссер, продюсер Андрей Холенко в разговоре с НСН заявил о необходимости вернуть в отечественный кинематограф института редакторов, которые бы отсматривали фильмы с госфинансированием.
Среди вышедших в 2022 году в широкий прокат фильмов, получивших субсидию Фонда кино, коммерчески успешным стал лишь один, сообщает РБК. Эксперты считают, что у этих картин не стоит задачи окупиться, но призывают пересмотреть систему поддержки. Российские производители полнометражного кино могут претендовать на два основных вида поддержки от государства: субсидии от Минкультуры и Фонда кино. Холенко предлагает проверять соответствие фильмов заявленному сценарию.
«Мне знакомый режиссер рассказывал, что к нему поступило предложение снять фильм на «опилки». До него с ужасом дошло, что бюджет распилили, а на «опилки» надо снять и отчитаться. Вот это убивает русский кинематограф. Все кинематографисты говорят о зря утраченном институте редакторов, которые раньше смотрели за содержанием фильмов. Как выделяют субсидии у нас? Дается сценарная заявка, а на выходе никто не контролирует фильм на соответствие заявленному сценарию. Государство, которое хочет сохранять себя как идентичное, суверенное, обязано тратить серьезные деньги на кинопроизводство, но нужно контролировать, как они тратятся», - сказал Холенко.
Собеседник НСН отметил, что отечественное кино не должно становиться плохой копией западных фильмов.
«Опасность заключается в том, что российские кинематографисты начнут подстраиваться под западные стандарты и давать плохую копию нашим зрителям. А нам надо давать хорошую копию нас самих – русских. Тогда независимо от бюджетов, если фильм будет содержать традиционные духовно-нравственные ценности, отражать многонациональный русский мир, многоконфессиональность, их будут смотреть, они будут окупаться. Западное кино несет свою идеологию, а мы пытаемся мимикрировать под него. У них в культурном коде прописан индивидуализм, а у нас – коллективизм, соборность, общность», - отметил Холенко.
Кинорежиссер поддерживает уход западных кинокомпаний с российского рынка.
«Единственное обстоятельство, влияющее на российский кинопрокат, это то, что кинотеатрам показывать нечего. Тридцать лет мы выстраивали наш кинопрокат под западный кинематограф. Они заранее бронировали наши залы и российскому кино было не пробиться. У нас не было студий, которые могли создавать блокбастеры. В прошлом году после начала СВО западные кинокомпании ушли. Рынок постигла турбулентность. Теперь всякое наше кино обречено на успех», - резюмировал Холенко.
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