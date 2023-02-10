«Зря утратили»: Режиссер предложил вернуть институт редакторов в кино

Среди вышедших в 2022 году в широкий прокат фильмов, получивших субсидию Фонда кино, коммерчески успешным стал лишь один, сообщает РБК. Эксперты считают, что у этих картин не стоит задачи окупиться, но призывают пересмотреть систему поддержки. Российские производители полнометражного кино могут претендовать на два основных вида поддержки от государства: субсидии от Минкультуры и Фонда кино. Холенко предлагает проверять соответствие фильмов заявленному сценарию.

«Мне знакомый режиссер рассказывал, что к нему поступило предложение снять фильм на «опилки». До него с ужасом дошло, что бюджет распилили, а на «опилки» надо снять и отчитаться. Вот это убивает русский кинематограф. Все кинематографисты говорят о зря утраченном институте редакторов, которые раньше смотрели за содержанием фильмов. Как выделяют субсидии у нас? Дается сценарная заявка, а на выходе никто не контролирует фильм на соответствие заявленному сценарию. Государство, которое хочет сохранять себя как идентичное, суверенное, обязано тратить серьезные деньги на кинопроизводство, но нужно контролировать, как они тратятся», - сказал Холенко.