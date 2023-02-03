«Чебурашка» будет идти в кинотеатрах до последнего зрителя

Анимационный фильм, по его словам, могут посмотреть 20 миллионов россиян. Верещагин говорит, что эта цифра сопоставима с периодом СССР, когда граждане ходили на премьеры фильмов, ставших классикой отечественного кинематографа.

Семейный фильм «Чебуршка» уже собрал больше 6 миллиардов рублей в прокате с 1 января. Он стал самым кассовым российским фильмом, а также обогнал по сборам «Аватар» 2009 года.

Актриса Ольга Кузьмина, озвучившая и фактически сыгравшая Чебурашку, в эксклюзивном интервью НСН рассказала, что на съемках фильма ей приходилось играть главного героя буквально сидя на стуле и воображать все действия, которые происходили вокруг нее.

«Одно дело взаимодействовать в сцене с партнерами, а другое дело, когда все приходилось играть буквально сидя на стуле, воображая все, что происходило, исключительно в своей голове. Было сложно, но интересно», - рассказывала Кузьмина.

Ранее российский режиссер Сарик Андреасян снимет полнометражный фильм по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», сообщает НСН.

