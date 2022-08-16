Сокуров раскритиковал идею вернуть цензуру в искусство
В Конституции РФ все определено, в том числе к таким институциям, как художественный совет, сказал НСН кинорежиссер Александр Сокуров.
Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что уже осенью нижняя палата парламента может рассмотреть вопрос о возрождении художественных советов в кино, театрах, на телевидении. В советские годы члены худсовета занимались цензурированием.
«Вместе с коллегами из профильных комитетов будем это обсуждать, поддержка многих депутатов из разных партий есть. Ждем начало сессии», - цитирует Лантратову News.Ru.
Кинорежиссер Александр Сокуров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил Лантратовой почитать Конституцию России.
«Я хотел бы спросить у этого депутата, знает ли она, что в стране есть Конституция? Пусть эта славная депутатша полистает Конституцию. В ней все определено, в том числе к таким институциям, как художественный совет. Пусть они (депутаты, - прим. НСН) престанут перечеркивать, пересматривать, переписывать Конституцию моей страны, которая пока еще есть. Вот и все. Ничего не буду больше говорить», - сказал Сокуров.
Актер и режиссер Олег Долин, который сотрудничает с театром Ермоловой, в беседе с «Радиоточка НСН» отказался комментировать депутатскую инициативу.
«Спасибо за звонок, но я ничего не комментирую. Просто не буду ничего комментировать», - сказал Долин.
Не стал комментировать идею Лантратовой «Радиоточке НСН» и режиссер Егор Кончаловский
«Я не готов ответить, тут думать надо. Сегодня не могу, извините», - сказал Кончаловский.
Ранее глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич в пресс-центре НСН заявил, что необходимо ввести официальный список деятелей культуры, которые не могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний.
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