Сокуров раскритиковал идею вернуть цензуру в искусство

В Конституции РФ все определено, в том числе к таким институциям, как художественный совет, сказал НСН кинорежиссер Александр Сокуров. 

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что уже осенью нижняя палата парламента может рассмотреть вопрос о возрождении художественных советов в кино, театрах, на телевидении. В советские годы члены худсовета занимались цензурированием.

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«Вместе с коллегами из профильных комитетов будем это обсуждать, поддержка многих депутатов из разных партий есть. Ждем начало сессии», - цитирует Лантратову News.Ru.

Кинорежиссер Александр Сокуров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил Лантратовой почитать Конституцию России.

«Я хотел бы спросить у этого депутата, знает ли она, что в стране есть Конституция? Пусть эта славная депутатша полистает Конституцию. В ней все определено, в том числе к таким институциям, как художественный совет. Пусть они (депутаты, - прим. НСН) престанут перечеркивать, пересматривать, переписывать Конституцию моей страны, которая пока еще есть. Вот и все. Ничего не буду больше говорить», - сказал Сокуров.

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Актер и режиссер Олег Долин, который сотрудничает с театром Ермоловой, в беседе с «Радиоточка НСН» отказался комментировать депутатскую инициативу.

«Спасибо за звонок, но я ничего не комментирую. Просто не буду ничего комментировать», - сказал Долин.

Не стал комментировать идею Лантратовой «Радиоточке НСН» и режиссер Егор Кончаловский

«Я не готов ответить, тут думать надо. Сегодня не могу, извините», - сказал Кончаловский.

Ранее глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич в пресс-центре НСН заявил, что необходимо ввести официальный список деятелей культуры, которые не могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Александр СокуровГосдумаЦензураТеатрКино
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