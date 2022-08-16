Сокуров раскритиковал идею вернуть цензуру в искусство

Актер и режиссер Олег Долин, который сотрудничает с театром Ермоловой, в беседе с «Радиоточка НСН» отказался комментировать депутатскую инициативу.

«Спасибо за звонок, но я ничего не комментирую. Просто не буду ничего комментировать», - сказал Долин.

Не стал комментировать идею Лантратовой «Радиоточке НСН» и режиссер Егор Кончаловский

«Я не готов ответить, тут думать надо. Сегодня не могу, извините», - сказал Кончаловский.

Ранее глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич в пресс-центре НСН заявил, что необходимо ввести официальный список деятелей культуры, которые не могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний.

