«Отвращение и душа»: Певцов сравнил патриотический контент с интерпретациями Онегина

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в интервью НСН рассказал, от чего зависит качество «патриотического контента» в театре, кино и литературе.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что для привлечения внимания молодежи патриотический контент должен быть интересным, а не скучным.