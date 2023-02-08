«Отвращение и душа»: Певцов сравнил патриотический контент с интерпретациями Онегина
Дело не в произведениях, а в людях, которые пытаются донести через них любовь или ненависть к России, сказал в эфире НСН Дмитрий Певцов.
Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в интервью НСН рассказал, от чего зависит качество «патриотического контента» в театре, кино и литературе.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что для привлечения внимания молодежи патриотический контент должен быть интересным, а не скучным.
«Уверяю вас, что классические произведения, того же Гоголя, Достоевского, Толстого, Тургенева, кого угодно можно сделать очень интересно, это будет не скучно. Будь это фильм или спектакль, все зависит от автора, кто и о чем хочет говорить путем любого произведения», - сказал Певцов.
В качестве примера он привел «Евгения Онегина».
«Допустим, возьмем пушкинского "Евгения Онегина". Человек, который не любит Россию, сделает все, чтобы там не осталось ни одного положительного персонажа, при том, что там есть Татьяна. Он сделает все, чтобы у слушателя, читателя или зрителя не возникло ничего, кроме отвращения к этой стране. А человек, который немножко понимает в литературе и при этом любит Россию, сделает кино о том, о чем писал Пушкин, о том, что в России есть два мира: первый выпучен в Онегине, который бессмысленно проживает свою жизнь, а второй – в Татьяне, которая жертвами и любовью показывает пример русской души и, собственно, самой России. Это будет сделано с любовью, и это будет Пушкин, поэтому дело не в самих литературных произведениях, а в людях, которые через них пытаются что-то сказать», - разъяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.
Певцов посетовал, что в России сейчас мало интересных авторов, при этом многие из них «генетически в оппозиции».
«Что касается современных авторов, действительно, их очень мало, особенно тех, которые хорошо относятся к нашей стране. У нас как-то повелось, что творческая интеллигенция, изначально, "генетически" стоит в оппозиции», - заключил собеседник НСН.
Музыкальны продюсер Игорь Матвиенко ранее заявил, что ему не нравятся «ура-патриотические» песни «с перегибом». Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сказал НСН в этой связи, что вопрос «не в том, насколько это жестко и плакатно, а от души это идет или нет».
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