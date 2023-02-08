«Отъезжанты и руганты»: Певцов назвал опасными критикующих Россию артистов

Медийные лица, критикующие страну и действия правительства, опасны для общества, нужно всячески препятствовать им в работе на территории России и запрещать превозносить их былые заслуги. Об этом НСН заявил народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

«Те, кто сегодня критикует Россию, будучи популярными людьми, пользуясь любовью и уважением сотен тысяч, а то и миллионов россиян, весьма опасны. Мне абсолютно ясно, что они не могут зарабатывать на территории России и получать деньги наших налогоплательщиков, что нельзя тиражировать их былые заслуги сейчас», — сказал Певцов.