«Отъезжанты и руганты»: Певцов назвал опасными критикующих Россию артистов
Наказывать знаменитостей, ругающих Россию, нужно с позиций уголовного и гражданского права, заявил НСН Дмитрий Певцов.
Медийные лица, критикующие страну и действия правительства, опасны для общества, нужно всячески препятствовать им в работе на территории России и запрещать превозносить их былые заслуги. Об этом НСН заявил народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.
«Те, кто сегодня критикует Россию, будучи популярными людьми, пользуясь любовью и уважением сотен тысяч, а то и миллионов россиян, весьма опасны. Мне абсолютно ясно, что они не могут зарабатывать на территории России и получать деньги наших налогоплательщиков, что нельзя тиражировать их былые заслуги сейчас», — сказал Певцов.
Ранее состоялось заседание рабочей экспертной группы комитета Госдумы по культуре по анализу законодательных инициатив в отношении российских деятелей культуры, покинувших Россию и выступающих с антироссийской позицией. Певцов заявил, что проблему необходимо решать, следуя букве закона.
«Во-первых, любые действия российского гражданина регулируются уголовным и гражданским правом. Во-вторых, сейчас ситуация в стране необычная, решение проблем с этими “отъезжантами” и громкими “ругантами” требует системного подхода. Именно поэтому в комитете Госдумы по культуре создается рабочая группа по этому вопросу, сегодня было первое обсуждение, какие-либо сведения за его рамки пока выносить не буду. На следующем ожидаются представители трех профильных комитетов, обоих судов, Минцифры и Минкульта. Со временем придет понимание, насколько позволяют Уголовный и Гражданский кодексы регулировать вопрос с такими людьми», — заявил артист и депутат.
Ранее адвокат Эльман Пашаев заявил, что уехавшие из России артисты предали Родину, никакие богатства не стоят того, чтобы отворачиваться от своей страны. Об этом сообщило агентство НСН.
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