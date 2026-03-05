УРОКИ НЕЖНОСТИ

Сам Китаев в день московской премьеры фильма которая состоялась в кинотеатре «Октябрь» 27 февраля, рассказал специальному корреспонденту НСН, что новая мелодрама не просто учит нежности к себе.

«Поначалу меня немного смутило, что это уж очень женская история, но, прочитав сценарий два раза, я понял, что меня цепляет. Там есть фраза ближе к финалу фильма, когда героиня Надя говорит своему бывшему супругу Борису: «Мы не похоронили нашу любовь бережно, с уважением». Думаю, это история о том, что в любом случае, что бы ни происходило в жизни, мы должны быть благодарны за то, что было, суметь вовремя расстаться с тем, что себя изжило, исчерпало, чтобы начать новую главу, открыть новую страницу. Надо уметь делать повороты, чтобы открывались новые горизонты», - рассказал он.

В прошлом режиссер работал над такими сериалами, как «Бывшие», «Открытый брак» и «Опасная близость», в которых особое внимание уделяется именно развитию человеческих отношений. Фильм «К себе нежно» также обращается к этой теме. По сюжету главная героиня Надя (Карина Разумовская) - успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Собеседник НСН подчеркнул, что ему особенно интересны необычные проявления человеческой природы в отношениях и в социуме.

«Человек – бесконечно интересный продукт нашей природы. Мне как режиссеру всегда интересно в нем копаться. Понятно, что практически все хорошие фильмы про любовь, но это настолько безграничное и многомерное понятие, что, наверное, об этом можно еще много снимать, писать и говорить», - заявил Китаев.

По его словам, на съемочной площадке царило творческое взаимопонимание.

«Я люблю собирать в команду людей, с которыми у меня есть диалог. Диктат мне не очень по душе, хотя профессия предполагает, что в какой-то момент надо взять на себя ответственность и принять решение. Это я умею делать легко, если надо, одним махом. Но мне всегда интересно сотворчество, содружество, коллегиальность и взаимопонимание, коллаборация с талантливыми и умными людьми. С актерами особенно. Диалог режиссёра с актером – это особое таинство и удовольствие. Например, с Леней Бичевиным я работаю второй раз, и это просто очень кайфово, потому что мы слышим друг друга, понимаем и дополняем. Так на этом проекте происходило практически со всеми. И особенно хочу отметить самых важных для меня людей в процессе съёмок – оператора Максима Смирнова, художника Максима Алипченко и, конечно, автора сценария Дарью Грацевич», - подчеркнул он.