Благодарность и здоровый эгоизм: Каким получился фильм «К себе нежно»
Фильм «К себе нежно» в том числе о том, что важно уметь вовремя отпускать прошлое, которое изжило себя, чтобы открыть новую главу своей жизни, рассказал НСН режиссер Иван Китаев.
Накануне праздника 8 Марта и трехдневных выходных в афише кинотеатров появилось сразу несколько киноновинок, включая картину «К себе нежно» по одноименной книге-медитации Ольги Примаченко.
Книга вышла в 2020 году, на протяжении четырех лет она занимала первое место Всероссийского книжного рейтинга. Совокупные продажи превысили три миллиона экземпляров. Режиссером киноадаптации выступил Иван Китаев, которому при работе над проектом предстояло создать новую историю. Книга в жанре нон-фикшн не предполагает наличия сюжета или героя, тем не менее творческой команде было важно верно передать идеи, заложенные в бестселлере.
УРОКИ НЕЖНОСТИ
Сам Китаев в день московской премьеры фильма которая состоялась в кинотеатре «Октябрь» 27 февраля, рассказал специальному корреспонденту НСН, что новая мелодрама не просто учит нежности к себе.
«Поначалу меня немного смутило, что это уж очень женская история, но, прочитав сценарий два раза, я понял, что меня цепляет. Там есть фраза ближе к финалу фильма, когда героиня Надя говорит своему бывшему супругу Борису: «Мы не похоронили нашу любовь бережно, с уважением». Думаю, это история о том, что в любом случае, что бы ни происходило в жизни, мы должны быть благодарны за то, что было, суметь вовремя расстаться с тем, что себя изжило, исчерпало, чтобы начать новую главу, открыть новую страницу. Надо уметь делать повороты, чтобы открывались новые горизонты», - рассказал он.
В прошлом режиссер работал над такими сериалами, как «Бывшие», «Открытый брак» и «Опасная близость», в которых особое внимание уделяется именно развитию человеческих отношений. Фильм «К себе нежно» также обращается к этой теме. По сюжету главная героиня Надя (Карина Разумовская) - успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Собеседник НСН подчеркнул, что ему особенно интересны необычные проявления человеческой природы в отношениях и в социуме.
«Человек – бесконечно интересный продукт нашей природы. Мне как режиссеру всегда интересно в нем копаться. Понятно, что практически все хорошие фильмы про любовь, но это настолько безграничное и многомерное понятие, что, наверное, об этом можно еще много снимать, писать и говорить», - заявил Китаев.
По его словам, на съемочной площадке царило творческое взаимопонимание.
«Я люблю собирать в команду людей, с которыми у меня есть диалог. Диктат мне не очень по душе, хотя профессия предполагает, что в какой-то момент надо взять на себя ответственность и принять решение. Это я умею делать легко, если надо, одним махом. Но мне всегда интересно сотворчество, содружество, коллегиальность и взаимопонимание, коллаборация с талантливыми и умными людьми. С актерами особенно. Диалог режиссёра с актером – это особое таинство и удовольствие. Например, с Леней Бичевиным я работаю второй раз, и это просто очень кайфово, потому что мы слышим друг друга, понимаем и дополняем. Так на этом проекте происходило практически со всеми. И особенно хочу отметить самых важных для меня людей в процессе съёмок – оператора Максима Смирнова, художника Максима Алипченко и, конечно, автора сценария Дарью Грацевич», - подчеркнул он.
ХОРОШИЙ ЭГОИЗМ
В свою очередь актер Леонид Бичевин в разговоре с НСН отметил, что отчасти согласился на участие в проекте именно потому, что кресло режиссера занял Иван Китаев. Бичевин сыграл в новом фильме роль ветеринара Вячеслава, который проявляет явную симпатию к главной героине, но не давит на нее в попытке ускорить зарождение романтических отношений.
«Когда Иван сказал, что будет делать такую историю и позвал на пробы, я даже не думал, соглашаться или нет. С Ваней работать очень классно, он все очень подробно объясняет, доходчиво, что ты за это цепляешься и работаешь. У моего героя все получается, он развивается. Мне кажется в этом один из главных секретов. Он все время придумывает себе какую-то активность по душе, помимо того, что он выбрал для себя классную работу, которую любит. Он играет на гитаре, держит себя в форме, занимается боксом», - заявил артист.
Среди прочего, он допустил, что любовь к себе отчасти – про эгоизм, но в хорошем смысле слова.
«Когда я читал сценарий, я понял, что это по книге. До книжки не добрался, но сценарий был достаточно подробный. В чем феномен? Сегодня мы все лечимся, мы все немножко больны, ходим к кому-нибудь, что-то слушаем, что-то читаем. У меня дома 50 книг по психологии, по философии. Так что здесь сказано самое важное – это любовь к себе, без которой невозможна любовь ко всем остальным. Это про эгоизм в хорошем смысле этого слова, что надо быть своим собственным центром и тогда это место никто не займет, и ты будешь главным актером в своей жизни», - уточнил Бичевин.
Ранее нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова сообщила «Радиоточке НСН», что в новый фильм включили не только советы из одноименного бестселлера Ольги Примаченко, но и некоторые выразительные образы из книги.
