Орбан: Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной и победит её силой
5 марта 202617:57
Венгрия не намерена идти на компромиссы с Украиной и отступать от своих позиций по вопросу блокады трубопровода «Дружба». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В своих соцсетях он написал, что нефтяная блокада украинского президента Владимира Зеленского будет прорвана.
«Мы победим!» - заключил политик.
Ранее Зеленский пообещал дать ВСУ адрес того, кто в Евросоюзе будет блокировать помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
