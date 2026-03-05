Орбан: Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной и победит её силой

Венгрия не намерена идти на компромиссы с Украиной и отступать от своих позиций по вопросу блокады трубопровода «Дружба». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Орбан обвинил Зеленского в попытках втянуть Венгрию в украинский конфликт

В своих соцсетях он написал, что нефтяная блокада украинского президента Владимира Зеленского будет прорвана.

«Мы победим!» - заключил политик.

Ранее Зеленский пообещал дать ВСУ адрес того, кто в Евросоюзе будет блокировать помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:НефтьНефтепроводУкраинаВенгрия

