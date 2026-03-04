Бурляев раскритиковал фильмы «Чебурашка» за отсутствие положительных героев

Парламентарий также выразил мнение, что успех подобных фильмов на самом деле нельзя считать победой российского кино. Он пояснил, что речь скорее идет о влиянии так называемого «голливудского формата», который, по его словам, доминирует в мировой киноиндустрии.

Бурляев добавил, что многие представители киноиндустрии считают рост популярности сказочных фильмов признаком того, что российский кинематограф «отвоевал» свой экран у Голливуда. Однако сам он полагает, что индустрия, напротив, подстраивается под глобальный поток коммерческого кино, который философ Иван Ильин называл «эффектной пустотой», передает «Радиоточка НСН».

