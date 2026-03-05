Политолог назвал дату окончания войны между США и Ираном
У Дональда Трампа осталось не так много времени, чтобы прекратить конфликт, заявил НСН Малек Дудаков.
Президент США Дональд Трамп может объявить о победе над Ираном уже в течение двух недель, но не позже середины весны. Иначе у него возникнут проблемы во внутренней политике, рассказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с НСН.
США срочно ищут ресурсы для продолжения войны с Ираном еще 100 дней. Это означает, что администрация Трампа не готова к долгосрочной войне, сообщило издание Politico. Дудаков усомнился, что американцы готовы воевать еще 100 дней.
«На самом деле, я думаю, что сценарий стодневной войны с Ираном крайне маловероятен. Пентагон готовится к худшему для себя будущему. Потому что нужно всегда быть готовым к тому, что война может идти гораздо дольше, чем ты планируешь. Другое дело, что уже сейчас проявляются острые дефициты истощения ракет для систем ПВО. Их истратили очень много, а производится их мало, так как стоят они очень дорого. То есть, например, ракет для систем THAAD производится всего лишь 30 в год, а использовали их несколько десятков как минимум. Тоже самое касается ракет для систем Patriot, которых производится несколько сотен в год, но ими приходится сбивать сотни дешевых иранских дронов за несколько тысяч долларов, а эти ракеты стоят несколько миллионов долларов каждая. Пентагон рассчитывает на 100 дней, но речь может идти не о постоянной войне, а о передышках, чтобы восстановить свои запасы и волнах атак», — указал он.
Политолог добавил, что Трампу необходимо как можно скорее закончить конфликт, если он не хочет проиграть выборы в Конгресс этой осенью.
«Очень много внутриполитических рисков создает ситуация для Трампа. В опросах две трети американцев против этой военной авантюры. Рейтинги президента уже упали ниже 40% в самых последних опросах. Демократы в Конгрессе бунтуют и требуют объяснений, зачем эта война началась и какой план. Аппаратчики Трампа путаются в показаниях, не могут толком ничего объяснить: ни причин, ни целей. Уже проявляется серьезный рост цен на топливо на американском рынке — они подскочили на 5-7%. Есть прямая сильная корреляция: чем выше цена на топливо на заправках, тем ниже рейтинг действующего президента Соединенных Штатов. Поэтому многие советники и политтехнологи призывают его уже прямо сейчас объявить о победе и начать сценарий, при котором спустя одну-две недели, команда Трампа будет вынуждена сворачивать операцию. Начинать новую эскалацию в преддверии выборов в Конгресс — несподручно. Белый дом хотел бы закончить войну до середины весны — самый крайний срок, потому что, чем больше трупов американских военных отправляют домой, тем больше это на руку демократам», — подчеркнул он.
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин объяснил НСН, почему Европа не поможет Трампу в борьбе с Ираном.
