Президент США Дональд Трамп может объявить о победе над Ираном уже в течение двух недель, но не позже середины весны. Иначе у него возникнут проблемы во внутренней политике, рассказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с НСН.

США срочно ищут ресурсы для продолжения войны с Ираном еще 100 дней. Это означает, что администрация Трампа не готова к долгосрочной войне, сообщило издание Politico. Дудаков усомнился, что американцы готовы воевать еще 100 дней.