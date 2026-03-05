«Взломать можно всё»: Как защитить от утечек единый реестр банковских карт россиян
Когда все данные находятся в одном месте, растет риск в случае взлома, так как больше чувствительной информации под угрозой, заявил НСН Николай Комлев.
Реестр банковских карт нужно дополнительно защитить от мошенников, несмотря на то, что в последнее время не было громких взломов государственных ресурсов, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Единый реестр банковских карт граждан запустят в России в 2027 году. Об этом рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ указала, что с 1 сентября начнет действовать ограничение числа карт в одном банке. Комлев рассказал, какие будут риски с точки зрения мошенничеств.
«У нас сегодня в моде реестры, все заносится в реестры, поэтому вполне ожидаемая мера. Что касается рисков, все будет зависеть от того, как новая система будет защищена, как ее будут делать, на платформе «ГосТех» достаточно хорошая защита. Я не знаю, на какой платформе будет все организовано. Если это будет справочная система внутри правительственного контура с допуском банков, это одно. Если широкая сеть – другое. Все зависит от того, кто будет получать допуск к этому потенциальному реестру. Защитить можно все, но и взломать можно все. Когда все централизованно находится в одном месте, риск растет в случае взлома, больше чувствительной информации под угрозой. Но в последнее время не было подобных взломов государственных ресурсов», - отметил он.
По его словам, технических средств для защиты реестра достаточно.
«Если сотрудник банка получит информацию об одном клиенте и кому-то ее передаст штучно, это не так страшно. Страшно, если мошенник каким-то образом получит доступ целиком ко всему реестру. Но систему можно настроить так, чтобы был персональный доступ по ID, чтобы не было массовых утечек. Технически это все можно сделать», - добавил собеседник НСН.
Единый реестр банковских карт поможет бороться с мошенниками и дропперами - людьми, чьи банковские карты используются для транзита или обналичивания похищенных средств, заявил НСН гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.
