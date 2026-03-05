«У нас сегодня в моде реестры, все заносится в реестры, поэтому вполне ожидаемая мера. Что касается рисков, все будет зависеть от того, как новая система будет защищена, как ее будут делать, на платформе «ГосТех» достаточно хорошая защита. Я не знаю, на какой платформе будет все организовано. Если это будет справочная система внутри правительственного контура с допуском банков, это одно. Если широкая сеть – другое. Все зависит от того, кто будет получать допуск к этому потенциальному реестру. Защитить можно все, но и взломать можно все. Когда все централизованно находится в одном месте, риск растет в случае взлома, больше чувствительной информации под угрозой. Но в последнее время не было подобных взломов государственных ресурсов», - отметил он.

По его словам, технических средств для защиты реестра достаточно.

«Если сотрудник банка получит информацию об одном клиенте и кому-то ее передаст штучно, это не так страшно. Страшно, если мошенник каким-то образом получит доступ целиком ко всему реестру. Но систему можно настроить так, чтобы был персональный доступ по ID, чтобы не было массовых утечек. Технически это все можно сделать», - добавил собеседник НСН.

Единый реестр банковских карт поможет бороться с мошенниками и дропперами - людьми, чьи банковские карты используются для транзита или обналичивания похищенных средств, заявил НСН гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.

